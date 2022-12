Siste frist for skattefradrag

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



PRIVATØKONOMI: En rekke nordmenn har meldt flytting til Sveits, eller andre land, i 2022 for å redusere skatten. Men det finnes langt mindre dramatiske grep som kan gjøres for å redusere skatten litt.

Finansavisen har snakket med Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, om grepene som kan redusere skatten for 2022 dersom de gjøres før nyttår.

– De som har mulighet til å spare i BSU bør gjøre det, for det gir et godt skattefradrag og en god avkastning, sier Lothe.

Dessverre er det bare til og med det året man fyller 33 år at det er mulig å spare på BSU-konto (Boligsparing for ungdom), midlene fra kontoen må benyttes til kjøp av egen bolig. Maksimal sparing på BSU er 27.500 kroner i året, og ordningen har et direkte skattefradrag på 20 prosent, altså 5.500 kroner i redusert skatt.

– Men til neste år er skattefradraget redusert til 10 prosent, så det lønner seg å benytte muligheten i 2022, sier han.

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, har flere tips for å spare skatt. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Kutter formuen

Også den andre store spareordningen med skattefradrag, Individuell pensjonssparing (IPS), er blitt vesentlig svekket under den sittende regjeringen. Frem til 2021 var det mulig å spare inntil 40.000 kroner i året til pensjon. Fra 2022 ble sparebeløpet redusert til 15.000 kroner i året.

– Men det er fortsatt en god ordning, såfremt man er villig til å binde midlene til man er 62 år. Skattefordelen er på 22 prosent, altså maksimalt 3.300 kroner.

– IPS er spesielt aktuelt for dem som betaler formuesskatt, ettersom IPS-midlene er unntatt formuesskatt.

De seneste årene har skattesatsen på utbytte økt, og er nå på 37,84 prosent. På en IPS-konto derimot beskattes også avkastningen som inntekt, altså med 22 prosent. Det medfører at IPS-ordningen kan fremstå som mer lønnsom sammenlignet med sparing på for eksempel fondskonto enn tidligere.

Arv eller gave

En annen klassiker for å spare formuesskatt er å dele ut forskudd på arv eller gaver før nyttår

– Det er absolutt en del som gjør det. Gir man bort en million kroner, sparer man 9.500 kroner i formuesskatt, sier Lothe.

– Men det er selvfølgelig bare fornuftig hvis man ikke selv trenger pengene, og det det har bare en positiv effekt hvis mottakeren ikke er i formuesskatteposisjon.

Velger man å gi forskudd på arv til unge familiemedlemmer er det også lurt å passe på at de ikke får for stor formue.

– Har du høyere formue enn 454.075 kroner får du ikke fullt stipend fra Lånekassen, så det kan det være lurt å passe på, sier Lothe.

Aksjer fremfor bankinnskudd

Formuesskatten beregnes av formuen og eiendelene du eier pr. 31. desember.

Verdsettelsesrabatten for aksjer er redusert de seneste årene, men er for 2022 på 25 prosent. Det betyr at børsnoterte aksjer i skattemeldingen bare har en skattemessig formuesverdi på 75 prosent. Derfor er det mulig å spare formuesskatt ved å kjøpe aksjer før nyttår.

– I et tenkt eksempel der du har 10 millioner kroner i banken, og så kjøper børsnoterte aksjer for det samme beløpet, vil formuen reduseres til 7,5 millioner kroner, sier Lothe.

– Da vil du spare 23.750 kroner i formuesskatt (2,5 millioner x 0,95 prosent skatt). I tillegg vil du kunne få et skjermingsfradrag for aksjene i og med at de eies over nyttår, sier Lothe.

– Det innebærer selvfølgelig en kursrisiko å eie aksjer bare en kort periode, så det er lite hensiktsmessig å gjøre dette bare over årsskiftet. Men hvis du likevel planlegger å investere i aksjer i januar, vil det altså være mer lønnsomt å gjøre det i desember, sier han.

Pensjonssparing i næring

For selvstendig næringsdrivende er det et ekstra skattesparetips.

– Selvstendig næringsdrivende kan opprette pensjonssparing gjennom bedriften, og spare opptil syv prosent av personinntekt mellom 1 og 12 G, sier han.

Det gis fullt fradrag for sparebeløpet, både i netto- og bruttoinntekten. Sparebeløpet reduserer altså både alminnelig inntekt og grunnlaget for trinnskatt og trygdeavgift.

– Men her er det lurt å passe på at man ikke reduserer personinntekten for mye, ettersom personinntekten påvirker opptjeningen i folketrygden, og dermed kan redusere fremtidig pensjon fra folketrygden. Derfor kan det være lurt å til sammen ha personinntekt på til 7,1 G, som er taket for full opptjening i folketrygden.

De selvstendig næringsdrivende har lengre frist enn til nyttårsaften.

– Her er det mulig å betale inn på ordningen inntil 31. mars, og fortsatt få fradrag på foregående år, sier Lothe.

Skatten økte 6. oktober

I flere av de seneste årene har det vært lønnsomt å realisere gevinster før nyttår, fordi eierskatten har økt ved årsskiftet. I år ble imidlertid eierskatten økt samme dag som statsbudsjettet ble lagt frem, nettopp for å forhindre en slik tilpasning.

– Men har man aksjer som har gått med tap som man planlegger å selge kan det lønne seg å realisere før nyttår, for å utnytte fradraget så tidlig som mulig.

– Vi får også en del spørsmål om hvorvidt det lønner seg å betale inn restskatt før nyttår, for eksempel fra dem som har hatt store aksjegevinster i løpet av året. Begrunnelsen for det at innbetalingen reduserer formuen ved årsskiftet, sier han.

– Det blir et regnestykke som avhenger av avkastningen en ellers ville fått på pengene frem til slutten av mai, når restskatten uansett må betales hvis en skal unngå rentetillegg. Formuesskatten er på 0,95 prosent. Det vil da være lønnsomt å betale inn restskatten før årsskiftet hvis årlig avkastning er lavere enn 2,3 prosent etter skatt, eller 2,9 prosent før skatt, sier Rolf Lothe.