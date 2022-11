Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



BIL: – Bilabonnement er en av trendene vi tror på. Nå trykker vi på gassen, sier Christian Printzell Halvorsen, sjef for nordiske markedsplasser i Schibsted.

Bilabonnement har allerede vært tilgjengelig en stund på Finn.no som en test for å se hvordan markedet responderte. Og sjefene er fornøyde. Tilbyderne begynner å bli mange nok og kundene interesserte nok til at Schibsted plugger vekstplanene i superladeren og lanserer Honk som en del av Finn.no

– Vi starter i Norge nå og går videre ut i Norden i løpet av neste år, sier Halvorsen.

Det er vanskelig å påstå at bilabonnement har tatt markedet med storm, men det har sakte, men sikkert funnet sin nisje og blitt et reelt alternativ til leasing og kjøp.

– Trendrapportene tilsier at bilabonnement vil utgjøre 20 prosent av nybilmarkedet om tre til fem år. Det er et betydelig volum i et nordisk marked, sier Sjur Idsøe, forretningsutvikler i Finn.

Fleksibilitet og trygghet for å slippe store uforutsette kostnader er argumentene du blir møtt med hos tilbyderne av bilabonnement. Forsikring, avskrivninger, finansiering, service og dekkskift er inkludert. Kun drivstoff og bomring kommer utenom.

– Dybdeintervjuene vi har gjort underveis i testen på Finn.no har vist at både tilbydere og brukere er fornøyde, sier Idsøe.

KJØRER PÅ: Christian Printzell Halvorsen er fornøyd med testen på Finn.no og mener tiden er inne for å lansere Honk. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Porsche og Jaguar

Den nevnte fleksibiliteten handler om kontraktslengder som går på månedsbasis, i motsetning til leasing med avtaler på tre eller fem år. Oppsigelsestiden varierer fra tilbyder til tilbyder, men ligger stort sett i et spenn på én til tre måneder. Idsøe sier en sentral målgruppe er unge mennesker som har vendt seg til bildeling og elspareksykkel, og som flytter ut av byen for å etablere seg.

– Da trenger de en annen form for mobilitet. Dette er en generasjon som ikke har noe forhold til konseptet med å eie bil, sier Idsøe.

Målet er å ha 30 tilbydere på Honk innen året er omme. Nå er tallet 20. Hellestø Bilutleie er en av dem, der ligger fokuset på luksusbiler.

– Vi har tilbudt abonnement til våre kunder før, men det er ikke så mange som har visst om det, forteller Vadim Bytulov, som er sjef for bilutleie hos Hellestø.

Blant de elleve bilene de har på Honk kan du for eksempel abonnere på en Porsche Taycan Cross Turismo til 22.000 kroner måneden, med en bindingstid på tre måneder.

– Dette passer bra for de som liker å prøve nye biler, sier Bytulov.

Han tror også det gir mulighet for de som ønsker en luksusbil for en periode, men som ikke ser seg råd til å ta opp det nødvendige billånet.

– Flere kommer til å prøve det ut, men det vil ta litt tid. Vi kommer ikke til å se en boom i markedet neste år, men etter hvert kan det bli veldig populært, svarer han.

INKLUDERT: Da Volvo EX90 ble presentert i Stockholm denne uken var månedspris og abonnement en selvfølgelig del av salgspitchen. Foto: Michael Groth

Bilabonnement når yngre målgruppe

Volvo startet en mindre pilot med bilabonnement i Norge tilbake i 2017. I februar 2020 ble Care by Volvo lansert som en fullverdig tjeneste, og nordmenn har latt seg friste.

– Bilabonnement utgjør omtrent 15 prosent av salgsvolumet i Norge. Vi forventer at andelen kunder som abonnerer fortsatt vil øke noe og at den antagelig stabiliserer seg på et sted mellom 20 og 30 prosent av det årlige salgsvolumet vårt, forteller Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Han er spesielt fornøyd med at abonnementstjenesten når en yngre målgruppe enn det Volvo vanligvis gjør.

– Etter det første året så vi at over 80 prosent av abonnentene kom til Volvo fra andre merker, og at kundene i snitt var elleve år yngre enn kundene som tradisjonelt kjøper eller leaser en ny Volvo. Den trenden ser vi at fortsetter.

Hvis vi kun ser på tallene for oktober, var 20 prosent av salget abonnement. Kjøp og leasing sto for 40 prosent hver.

– Vi forventer at majoriteten av markedet fortsatt vil foretrekke å eie bilen selv, i tillegg til at en del velger leasing, men bilabonnement kommer til å være en viktig del av miksen av eieformer på markedet.

– Hva tror du en tjeneste som Honk vil gjøre med markedet?

– Vi har et pågående samarbeid med Finn.no for å se effekten markedsplassen har. For oss er det interessant å teste denne typen løsninger.

Men hva er egentlig prisforskjellene mellom kjøp, leasing og abonnement? NAF har gjort en undersøkelse som viser at forskjellene varierer avhengig av hvilket bilmodell du velger, men hovedbildet i undersøkelsen er at det lønner seg å eie bilen på lang sikt. Abonnement er dyrest, men gir full oversikt over kostnadene. Fordelen med leasing er at du kan få en ny bil uten å måtte ta opp et stort lån.

ØKENDE TREND: Sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway. Foto: Volvo Car Norway

Plug and play

Tilbake hos Schibsted snakkes det om at bilsalget går nedover. Tall for Opplysningsrådet for veitrafikkloven (OFV) viser at det til nå i år er 17,9 prosent færre førstegangsregistreringer av nye biler sammenlignet med samme periode i fjor. Krig og pandemi har skapt store produksjons- og leveringsutfordringer, men mennene rundt bordet tar tallene til inntekt for at hele bilmarkedet er i endring.

– Det er vårt bet, og vi ser klare tegn på at det stemmer, sier Halvorsen, og viser til tallene og undersøkelsen fra testen på Finn.no.

Den siste tiden har i snitt 200 brukere signert for abonnement hver måned.

– Når vi trykker på gassen vil vi se helt andre tall. Flere av tilbyderne er gått tomme for biler, noe som har preget testfasen, sier Idsøe.

Men det er ikke bare to menn rundt møtebordet denne tirsdags formiddagen. Hans Kristian Aas er også på plass. Han jobber ikke i Schibsted, men har heller ikke sneket seg inn. Aas er medgründer og adm. direktør i bilabonnementstjenesten Imove og teknologiselskapet Casi, som har inngått et samarbeid med Finn. Abonnementstilbydere som benytter seg av Honk får tilbud om å bruke Casi.

– Inngangsbarrieren for å hevde seg i dette markedet er høy. Du må bygge teknologi, merkevare og bruke mye ressurser på digital markedsføring. Vi har laget en plug and play-løsning som åpner porten til bilabonnement for alle i bransjen, sier Aas.

Med andre ord står Casi for software-løsningen, mens Honk blir den digitale butikken ut til kunden.

– Vi bygger markedet sammen med industrien. Hvis det sitter aktører som lurer på hvordan de skal komme seg ut i markedet, så kommer vi og sier: sånn kan du gjøre det, forteller Halvorsen, og understreker at markedsplassen er åpen for alle uansett teknologisk løsning.

– Schibsted har markedsplasser i hele Norden, og bilområdet er den viktigste delen, med de største inntektene og 90 millioner besøk i måneden. Det er sentralt for oss å være med å bryte grunn på et område som er kjempespennende, fortsetter Halvorsen.

GRÜNDER: Hans Kristian Aas i Imove og Casi. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

10.000 biler

Sesongbil fra Europcar, Flexidrive og Autoco Bærum er noen av tilbyderne som dukker opp på Honk. Imove er naturlig nok også en av dem, og tilbyr ulike modeller fra en flåte på 1.200 biler. Etter tre år med et samlet underskudd på 57 millioner kroner valgte mobilitetsselskapet å skille ut teknologidelen i et eget selskap, altså nevnte Casi.

– I 2018 var det ingen som visste hva bilabonnement var. Det var også vi usikre på, og ville ha hands on erfaring med Imove.

Tyske Autoscout24 er største eier med 20,5 prosent. Deretter følger Frydenbø NXT og DSD Investering med henholdsvis 19 og 11,6 prosent.

– Når vi utelukkende ser på den norske tjenesten Imove, så er ikke den profitabel på bunnlinjen med administrasjon og alt. Vi fikk tydelig beskjed fra eierne at de ikke hadde noen apetitt lenger for å være med å finansiere det vi ser på som innovasjonsdronen vår, forteller Aas.

– Nå har vi jobbet med å snu tallene, og fra nyttår vil Imove kunne stå på egne bein.

Aas forteller at det norske bilabonnementsmarkedet nå er på rundt 10.000 biler.

– Vi har sett nesten en dobling hvert eneste år. Nå er det også blitt en stor bredde i aktører som er med på å løfte produktet.

– Hva er kostnaden for bilabonnement sammenlignet med kjøp og leasing?

– Konsumentene er smarte. I gamledager kjøpte du en bil ut fra de mest utfordrende tingene du trengte bilen til, som å dra båten på hengeren eller kjøre i skikkelig vinterføre opp på hytta. Da endte du gjerne opp med en SUV. Men nå kan du ha en liten og billigere hverdagsbil, og heller bytte til en større bil når du trenger. Da kan totalkostnaden bli mye lavere enn om du har en Volvo XC90 hele året.

– Er det mange som faktisk bytter på denne måten?

– De er en økende gruppe. Snittiden for et abonnement på plattformen vår er ti måneder.

FLEKS-GRÜNDER: Petter Utengen mener markedet for bilabonnement er i ferd med å modnes. Foto: Hanna Lauridsen

Eldste er 93 år

Fleks er en annen aktør som satset tidlig på abonnement, tilbake i 2019. Nå kan en lese på nettsiden at selskapet er den største i tilbyderen i Norden.

– Mye har skjedd og flere av våre hypoteser har vist seg å stemme. Men bilabonnement er fortsatt en sektor i vekst, sier Petter Utengen, gründer og daglig leder av Fleks.

Selskapet har en flåte på 2.700 biler, og sikter på 3.000 ved utgangen av året.

– Vi skulle helst hatt enda fler, men vi har også merket utfordringene med leveranse av biler.

Utengen forteller at Fleks har endret seg underveis. Før var det fokus på abonnementer som strakk seg en måned av gangen, men nå er det et flertall av kundene som forholder seg til tjenesten i tolv måneder eller mer.

– De abonnerer ikke bare på en bil, men muligheten til å benytte ulike biler.

I starten var kunden gjerne i alderen 30-45, og var gjennom en endring i livet med barn, hund eller kanskje de hadde arvet en hytte. I løpet av det siste året har alderssnittet økt.

– Unge mennesker er endringsvillige, mens de over 50 år som er vant til å eie bil, er vanskeligere å overbevise. Når vi ser at også de bruker tjenesten er det et viktig tegn på at markedet modnes. Vår eldste kunde er 93 år, sier Utengen.

– Du betaler litt for fleksibiliteten, men økonomien i løpet av et år kan bli mye bedre når du slipper å velge bil ut fra et ekstrembehov. Men det er klart, har du et ønske om å ha den samme bilen i fem år er ikke abonnement noe for deg.

TESLA HER: Fleks har 2.700 biler i flåten sin. Foto: Fleks

Utnytte levetiden

Bertel O Steen og Sparebank 1 er de største eierne med 47 prosent av aksjene hver seg. De har, i likhet med eierne av Imove, måtte se mørkerøde tall i regnskapet. 2020 og 2021 ga et samlet underskudd på 92 millioner kroner.

– 2022 blir også et rødt år etter ganske harde investeringer. De tre-fire første månedene var preget av corona og lav utnyttelsesgrad av bilflåten.

– Hvor ofte bytter kundene deres bil?

– Fem prosent bytter bil hver måned. Vi ser en peak før og etter sommerferien. I august vil de gjerne ha en mindre bil igjen, svarer Utengen.

– Vi ønsker at de bytter bil enda oftere. Det gir en større utnyttelsesgrad og større rullering av flåten.

– Det er mange historier om store kostnader ved tilbakelevering av leasing-bil. Hvordan er det med abonnement?

– Vi forholder oss til standardene som gjelder om unormal slitasje. Det er stor forskjell på om du har leaset en bil i 36 måneder eller hatt et abonnement i fem måneder. Jeg kan med trygghet si at vi ikke har hatt saker med store påkostninger.

Utengen mener det ikke er noe tvil om at bilabonnement er en del av fremtiden. For Fleks handler det om å utnytte levetiden til bilen mest mulig og selv stå for tjenester som transport, logistikk og klargjøring.. Selskapet har også lansert Wundercar, som er en heldigital bruktbilbutikk.

– Etter litt prøving og feiling har vi skjønt at vi må være en del av hele verdikjeden for å kunne tjene penger på dette.

– Hva er målene for 2023

– Vi skal doble antall biler i flåten og satse på internasjonal vekst. Første halvår 2023 skal vi klare å gå break even.