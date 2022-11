Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



HYTTE: – Ja, det stemmer! utbryter en tydelig fornøyd Petter Birkrem når Finansavisen ringer.

– Det er et bevis på at fjellet ikke er dødt.

Prisen endte på 22 millioner kroner for hytta ligger mot toppen av fjellet på sørsiden, på det som kalles Ugla-feltet. Det er en tømmerhytte med anneks og er på totalt 312 kvadratmeter. Garasje er det selvfølgelig også på tomten som er på hele 2,3 mål.

– Kjøper er en som har kjøpt av meg før, og som nå ønsket seg en større hytte, forteller Birkrem.

REKORDSALG: For Petter Birkrem i Privatmegleren Ullevål. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Hyttekongen

Utsalgsprisen ble satt til 23,5 millioner kroner, men eiendommen ble aldri lagt ut i det offentlige markedet. Etter at to personer var på privatvisning, valgte den ene av dem å by 21 millioner. Så ble det til slutt enighet om å legge på én million til.

Birkrem er eiendomsmegleren fra Oslo som spesialiserte seg på Trysil, og Finansavisen har tidligere omtalt ham som meglerbransjens ukronede hyttekonge med rekord på 234 salg på ett år.

Slo sin egen rekord

Prisen er rett over den forrige rekorden, som selvfølgelig Birkrem selv hadde etter å ha solgt hytta til Michael Schumacher tilbake i 2015. Prisen var i euro og landet på nærmere 21,9 millioner kroner.

Det var den danske forretningsmannen Dennis Landbo Nielsen som kjøpte den gangen.

I april i år ble hytta lagt ut på nytt, for hele 35 millioner kroner. Men den ble aldri solgt.