De siste prognosen til økonomiekspertene ligger 0,8 prosentpoeng høyere enn i forrige forventningsundersøkelse. Først om fem år kommer prisstigningen til å ligge nede på 2-tallet, nærmere bestemt 2,6 prosent, ifølge økonomene som har deltatt i undersøkelsen for fjerde kvartal.

Undersøkelsen ble offentliggjort av Norges Bank torsdag formiddag. Den kommer hvert kvartal og måler forventningene økonomieksperter, partene i arbeidslivet, husholdningene og næringslivsledere har blant annet til prisstigning, lønnsvekst, sysselsetting og lønnsomhet.

Alle venter økt prisvekst

Samtlige deltakere i undersøkelsen har oppjustert sine prognoser fra forrige undersøkelse.

Partene i arbeidslivet ligger omtrent på nivå med økonomene og venter en prisvekst på 5 prosent om tolv måneder, opp 0,4 prosentpoeng, mens næringslivslederne svarer at de venter prisveksten på varer og tjenester skal ligge på hele 6,4 prosent. Det er 0,8 prosent høyere enn forventningene som ble tilkjennegitt i forrige måling.

Husholdningene svarer at de tror prisstigningen ligger på 4,1 prosent, opp 0,5 prosentpoeng fra forrige kvartal.

Nytt år med lønnsnedgang

Selv om partene i arbeidslivet også oppjusterer sine forventninger til lønnsvekst år, viser tallene at vi også da kan komme til å ende med reallønnsnedgang – hvis forventningene blir innfridd. I snitt ligger forventningene til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene prisvekst på 5 prosent om tolv måneder, mens lønnsveksten kommer til å ende 4,6 prosent, fram, går det av gjennomsnittet av organisasjonenes forventninger.

Da Finans Norge publiserte sitt forventningsbarometer for to dager siden, framgikk det at nordmenns tro på egen og nasjonens økonomi ikke har vært lavere de 30 årene målingene har pågått. Organisasjonen konkluderte da med at «forbrukerne skalker lukene og forbereder seg på usikre tider».