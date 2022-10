NHO venter fall i årets julehandel

Det mener NHO Service og Handel, som fredag la fram sin prognose over hvordan handelen vil forløpe.

* Årets julehandel vil trolig ligge nærmere 2019 enn det nivået vi har hatt under pandemien.

* Det anslås en nedgang på 2,4 prosent målt mot fjoråret.

* Det ventes en nedgang for de fleste bransjer.

* Den sterke prisveksten innebærer at vi får mindre for pengene. Nedgang i volum blir trolig betydelig større enn nedgang i kroner.

* Netthandelen ventes å holde seg på samme nivå som i fjor.

Venter julehandel for 124 milliarder kroner

Men, tross alt: Hver og én av oss vil i gjennomsnitt bruke 12.000 kroner på gaver, mat, diverse butikkjøp og netthandel i desember, ifølge NHO. Det anslås at nordmenn vil julehandle for til sammen 124 milliarder kroner i november og desember.

Under pandemien steg handelen kraftig. Det gjaldt særlig julen 2020. Det året var veksten på over 15 prosent.

Restriksjoner satte stopper for grensehandel, restauranter og utesteder var stengt eller underlagt strenge krav, og kulturtilbudet var mer eller mindre lagt ned. Folk brukte derfor pengene sine mer på netthandel og butikkjøp enn på tjenester.

I år ventes det derimot at flere igjen vil gå på julebord, spise på restaurant, reise og kjøpe tjenester som ikke var tilgjengelig i fjor.

Vil velge rimeligere varianter og handle på salg

Samtidig som forbruket vris mer over på tjenester, har nordmenn jevnt over også fått redusert kjøpekraft i år. Generell prisvekst, høyere rente og økte strømregninger innebærer at mange vil være mer forsiktige. Derfor vil nok mange i større grad velge billigere varianter av varer de kjøper, mener NHO.

Dessuten ventes det at flere vil starte julehandelen tidligere for å finne tilbud under black week i slutten av november. NHO påpeker at november nærmer seg desember i omsetning, og at dette er drevet fram av black week.

Julehandelen er svært viktig for flere bransjer. For kjøkkenutstyr, leketøy og musikk øker omsetningen med mer enn 100 prosent. For gullsmed, bokhandler, urmaker og elektronikk øker omsetningen med mellom 50 og 98 prosent sammenlignet med en normal måned.