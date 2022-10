Børskrakk i Hongkong

Hang Seng-indeksen i Hongkong endte med en nedgang på 6,36 prosent.

Hovedindeksen Nikkei 225 og den bredere Topix-indeksen på børsen i Tokyo, som begge åpnet med oppgang på over én prosent, var begge opp 0,3 prosent.

Nyhetsbyrået AFP knytter nedgangen i Hongkong til spenning blant investorer om hva slags økonomisk politikk Kina vil føre videre etter at president Xi Jinping ble gitt en tredje periode.

Hovedindeksene på Kinas to største børser i Shanghai og Shenzhen falt også, begge med like over to prosent.