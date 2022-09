Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



PERSONLIG ØKONOMI: – Fremtidsfullmakt er et av temaene vi snakker aller mest med våre kunder om, sier Gry Fremstad, advokat i Nordea Private Banking.

Det mener hun at de fleste trenger, men at altfor få er klar over.

– Det handler om hva som skal skje hvis du ikke lenger kan ta beslutninger på egne vegne, på grunn av sykdom, for eksempel demens, eller skade. Mange tror at ektefelle, samboer eller barn automatisk kan ta seg av alt, men slik er det ikke.

– Det er flere beslutninger som kan bli vanskelig uten en fremtidsfullmakt hvis man ikke har samtykkekompetanse. Noen beslutninger vil også kreve samtykke fra Statsforvalteren. Typiske eksempler på slike beslutninger er salg av bolig, arveforskudd til barn, samt å representere aksjene i familieselskapet på en generalforsamling.

– En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til offentlig vergemål, der statsforvalteren oppnevner en verge med svært begrensede fullmakter.

Hvem skal utnevnes som fremtidsfullmektig?

Når man skal utforme en fremtidsfullmakt er et av spørsmålene hvem som skal være fullmektig.

– Mange lurer på hvem de skal sette opp, og kan være opptatt av å ikke såre barna og at disse skal likebehandles. Derfor vil mange velge å sette opp alle barna. Dette er en løsning som er lite praktisk og vanskelig å håndheve. Det vil være lite effektivt om alle barna eksempelvis skal godkjenne alle regninger i banken. Da er det mer fornuftig å velge den man har tillit til og synes passer best til jobben, sier Fremstad.

– Husk også å spørre om vedkommende har tid og ønske om å bidra.

– Den som blir fullmektig får ikke nødvendigvis noen økonomisk fordel, men mange oppgaver, som å betale regninger, sørge for medisiner og levere skattemeldingen, så det er egentlig en uriaspost.

I fremtidsfullmakten er det mulig å avtale at enkelte beslutninger, som utdeling av arveforskudd, skal fattes av søsken i fellesskap.

Fremstad anbefaler dessuten at man setter opp minst en primærfullmektig og en sekundærfullmektig.

Hva skal med i en fremtidsfullmakt?

– Hva bør avtales i en fremtidsfullmakt?

– Hvis man ønsker at fremtidsfullmakten skal dekke alt, må det gå få frem av fullmakten at den skal dekke både økonomiske, juridiske og personlige forhold. I tillegg er det viktig å få med seg den enkeltes spesielle ønsker. Det er også viktig at teksten er klar. Har man for eksempel glemt å skrive at fullmektigen har adgang til å dele ut forskudd på arv, er det ikke mulig, sier hun.

Det samme gjelder ved salg av eiendeler.

– Hvis man eksempelvis har helt konkrete tanker om hva som skal skje med hytta, bør man vurdere å skrive det. Enten det er at man ønsker at den skal selges med en gang, eller at man ønsker at den for enhver pris skal beholdes i familien. Husk å ta høyde for at omstendighetene kan endres og at fullmektigen kan ha behov for fleksibilitet.

Hva bør med i en fremtidsfullmakt? Retten til å representere overfor offentlige myndigheter (NAV, Skatteetaten, mv.).

Retten til å representere i en rettslig tvist.

Rett til å oppfylle aksjonærplikter- og rettigheter (som å stille på generalforsamling og stemme over beslutninger).

Retten til innsyn i sykejournaler og representasjon overfor institusjoner/helsepersonell.

Disposisjonsrett over bankkonti, betale regninger, finansielle plasseringer og låne-/kredittkortforhold.

Disposisjonsrett over faste eiendommer, oppgitt med eierandel, adresse, gnr, bnr, snr, kommunenr mv.

Rett til å disponere over verdipapirer, biler og båter.

Rett til å dele ut gaver, både til bursdager og større enkeltbegivenheter.

Rett til å dele ut forskudd på arv.

Rett til å begjære uskiftet bo eller helt/delvis skifte.

Legeerklæring

– Dersom man oppretter en fremtidsfullmakt når man er godt oppi årene, anbefaler vi at man får en legeerklæring på at man er ved sine fulle fem når fullmakten underskrives. Dersom en fremtidsfullmakt trer i kraft kun kort tid etter at den er utformet kan det oppstå spørsmål om gyldigheten. Det unngår man med en legeerklæring, sier hun.

Hvis, eller når, personen som har avgitt fremtidsfullmakten ikke lenger er tilregnelig, må det bekreftes med en legeerklæring. Det er også et krav, dersom man ønsker fremtidsfullmakten stadfestet, at denne legeerklæringen sendes inn sammen med opplysninger til Statsforvalteren.

Trygt i skuffen

– Hva med oppbevaring?

– I motsetning til testament, som kan sendes inn til tingretten, må man selv beholde og passe på fremtidsfullmakten. Det er viktig å oppbevare den trygt, ettersom det er et krav om at det er en original som sendes inn til Statsforvalteren – dersom fullmakten ønskes stadfestet.

Formelle krav til fremtidsfullmakten Den må utformes skriftlig.

Det må komme frem at det er en fremtidsfullmakt.

Fullmaktsgiver må være over 18 år og samtykkekompetent.

Fullmaktsgiver må selv signere.

Fullmektigen eller fullmektigene må selv være fysiske personer over 18 år og samtykkekompetente.

Fullmektigenes navn, fødselsdato og gjerne relasjon til fullmaktsgiver.

To vitner må være til stede når fullmaktsgiver signerer, og bevitne signaturen (den fullmektige kan ikke også være vitne).

Vitnenes fødselsdato, adresse og yrke.

At vitnene ved sin påtegnelse bekrefter at fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av fri vilje, og at fullmaktsgiveren forstod innholdet og fremtidsfullmaktens betydning da den ble underskrevet.

Dato og stedsnavn ved signering.

Fødselsnummer og adresse på fullmektigen eller fullmektigene.

Hvis det er flere fullmektiger: Om alle beslutninger skal tas i fellesskap, eller om en kan ta beslutninger alene.

– Det er en del som ønsker at det opprettes flere originaler, én til den som avgir fullmakten og én til hver av de fullmektige. Dette bør også registreres, for eksempel ved at originalen får påtegnelsen «en av tre originaler».

– Dersom man senere ønsker å endre på fullmakten, er det viktig å samle inn de tidligere originalene og makulere disse, i tillegg til at man skriver i den nye fullmakten at den forrige fullmakten tilbakekalles, og at det er denne som gjelder i stedet.

Konflikter

– Blir det ofte bråk rundt fremtidsfullmakter?

– Det hender. Mange av tilfellene skyldes uklare henvisninger, for eksempel ved å snakke om eiendommen min, uten å spesifisere om det gjelder huset eller hytta på fjellet eller begge.

– En annen feilkilde er det man ikke har skrevet noe om. Hvis man har tenkt, og sagt at fullmektigen skal ha adgang til å gi ut forskudd på arv, men ikke skrevet det i fremtidsfullmakten, kan ikke det gjøres. Nettopp derfor er det så viktig at man tenker på alle behov når fullmakten utformes, og at den skrives klart og presist.

Strengere regler

I mange familier har det nok vært vanlig at ektefelle eller barn har hjulpet det aldrende og litt glemske familiemedlemmet med blant annet å betale regninger med deres BankID. Med stadig flere digitale løsninger, og sikkerhetssystemer knyttet til hvitvaskings-regler og GDPR kan dette bli vanskelig. Dersom familiemedlemmet skulle trenge ny BankID og ikke har mulighet for å gi uttrykk for dette selv til banken, vil BankIDen kunne bli sperret.

– En mulighet i slike tilfeller vil være å opprette en vedvarende fullmakt, forutsatt at vedkommende fremdeles er samtykkekompetent. Den trer i kraft umiddelbart, og går over til å bli en fremtidsfullmakt når og hvis det er behov for det, sier hun.

En vedvarende fullmakt må oppfylle kravene i vergemålsloven.

Testament

En fremtidsfullmakt gjelder så lenge en person er i live. Etter det er det bare testament som gjelder. Likevel er det vanlig at de to utformes samtidig, mener Fremstad.

– Det er naturlig å se disse to dokumentene i en sammenheng, og ofte vises det til testament i en fremtidsfullmakt, sier hun.

–Her er det viktig å legge til rette for at fullmektigen har innsyn til bestemmelsene i testamentet og kan forholde seg til disse under utøvelse av fremtidsfullmakten.