Nå handler nordmenn på grensen som før pandemien

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå ( SSB ) viser at nordmenn handlet for 3,6 milliarder kroner over grensen i løpet av april, mai og juni i år.

Det ble bråstopp i grensehandelen da Norge innførte strenge koronatiltak i mars i 2020, men da restriksjoner ble fjernet i februar i år ble det fart i handelen igjen.

– Dette var det første kvartalet som ikke var preget av reiserestriksjoner i forbindelse med koronautbruddet siden slutten av 2019. Grensehandelen har raskt tatt seg opp på samme nivå som i årene før pandemien, sier rådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Nå viser kvartalstallene at grensehandelen er på et nivå som tilsvarer andre kvartal i årene fra 2016 til 2018. I andre kvartal 2019 var grensehandelen på litt over 4 milliarder kroner.