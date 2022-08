Magnus Carlsen-selskap selges for flere hundre millioner

Chess.com opplyser om oppkjøpet onsdag ettermiddag. I en børsmelding fra Play Magnus Group framgår det at budet er på 13 kroner per aksje, som innebærer at Carlsens selskap selges til sjakknettstedet for 798,9 millioner kroner.

– Chess.com er begeistret over å kunngjøre at vi har lagt inn et bud på Play Magnus Group. Magnus Carlsen og ledelsen i Play Magnus er entusiastiske og har godtatt budet. Vi venter at det vil ta seks-åtte uker å fullføre denne prosessen. Fram til det vil Chess.com og Play Magnus forbli uavhengige selskaper, skriver Chess.com.

– Positivt og spennende

Chess.com er verdens mest besøkte sjakknettsted og er blant annet vertskap for en rekke turneringer i tillegg til å være et sjakkforum.

Carlsen sier i en videosamtale med Chess.com-sjef Danny Rensch at han gleder seg til det videre samarbeidet.

– Vi har hatt en prosess som har vart i noen måneder. Jeg synes det har vært veldig positivt, og vi har snakket om mulighetene for framtiden. Jeg synes det er veldig spennende å være en del av det, sier den norske sjakkeneren, som ifølge Dagens Næringsliv eier 8,5 prosent av aksjene i selskapet.

Stor vekst

Play Magnus ble startet i 2013 og bygget rundt sjakk-appen med samme navn. Senere har selskapet vokst kraftig med en bredere satsing på digital sjakk, sosial spilling og e-læring. Selskapet ble børsnotert i 2020.

Play Magnus Group la tidligere onsdag fram sine resultater for annet kvartal i 2022. Der kommer det blant annet fram at selskapet hadde 16 prosent inntektsvekst målt mot samme kvartal i fjor.

– Vi har bygget fantastiske produkter og tjenester og etablert sterke merkevarer i løpet av de siste ni årene. Når vi ser fram til Play Magnus' neste fase og forsøker å balansere vekst med lønnsomhet, særlig med bakgrunn i dagens markedsbetingelser, mener vi at det er riktig vei videre å alliere seg med Chess.com, sier styreleder Anders Brandt i Play Magnus Group.