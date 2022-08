For 2022 kan petroleumsinntektene tilsvare 1.500 milliarder kroner. Neste år kan dette tallet overstiges, med anslåtte inntekter på 1.900 milliarder, skriver Nordea Markets ifølge E24.

I 2024 anslår meklerhuset at Norge ligger an til å innkassere 1.500 milliarder kroner.

I fjor var statens inntekter fra olje og gass rundt 830 milliarder kroner, som var ny rekord.

Oljefondet er for tiden verdt rundt 12.000 milliarder kroner. Dermed kan årets inntekter alene utgjøre 12,5 prosent av fondsverdien.

– Det er en vanvittig gevinst for AS Norge

Det er seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets som har regnet på fremtidsprisene og effekten for Norge.

– Det er en vanvittig gevinst for AS Norge. Vi er en stor eksportnasjon for olje og særlig gass, som er det som koster Europa spesielt mye akkurat nå. Russland har kuttet gassleveransene sine mye, og det er derfor ekstremt stor usikkerhet rundt prisene fremover, sier Cekov.

Ifølge seniorstrategen har Norge fram til og med juli i år eksportert olje og gass for 910 milliarder kroner.