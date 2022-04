Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



HYTTE: – Det er med skam og melde fortærende at kommuner bruker hytteeiere som inntektskilde. Avgifter skal være kostpris, men det er merkelig hvor høy kostprisen kan være, og det er store forskjeller. Min erfaring som leder og eiendomsskatteansvarlig tilsier at det er mye i kommunene som ikke tåler gransking. En burde grave i kostpriser og behandling av fritidsboliger i eiendomsskattesaker, sier leder i Norges Hytteforbund, Trond Hagen.

Likevel støttet han Finansdepartementets forslag fra i fjor høst om bruk av markedsverdier som grunnlag for formuesskatt.

– Grunnen til at vi er for dette, dog skeptiske, ligger i forutsetningen om at man beskattes på samme måte som for primærboliger. Det står i forutsetningen. Og at Skatteetaten er klageinstans, og ikke ikke kommunene for det vil være som i dag der bukken passer havresekken, sier leder Trond Hagen i Norges Hytteforbund.

SELVSKUDD: – Når kommunene er så grådige at de flår hytteeierne fordi det er lett å skaffe penger, så skyter de seg i beina, sier Trond Hagen, styreleder Norges Hytteforbund. Foto: Norges Hytteforbund

Heier på klagerett

– I dag er det flere kommuner som takserer høyere enn antatt markedsverdi – opptil 2-3 ganger høyere.

– Hva om markedsverdien er høy, men at den er riktig?

– Da har de ingen sak. Da er det er ikke annet valg enn å betale. Et nytt system vil øke formuesverdien på gamle hytter, men det som er bra er at det setter skatt i system som gir mulighet for å klage til Skatteetaten fire ganger i året, og ikke som nå der en hytteeier bare kan klage én gang hvert tiende år, sier Hagen.

– Hvor sikker er du på at fritidsboliger vil få samme rabatt som primærboliger?

– Det står i forberedelsene til høringen. Hvis ikke det hadde stått så hadde vi vært sterkt imot.

Oppfordrer til rettssak

– Men kommuner bruker eiendomsskatt for å dekke underskudd i kommuneregnskapet. De bestemmer hva de trenger og setter skattesatsen etterpå.

– I Sarpsborg og Fredrikstad betaler folk innmari mye i festeavgift, eiendomsskatt og kommunale avgifter. Flere har ikke råd til å ha hytta lenger. Hytteeiere i Fredrikstad bør samle seg og gå til rettssak mot kommunen.

Han mener det det er vanskelig å klage fordi kommunene ikke har arkivert grunnlaget for takstene slik at de bare kan si at de er uenig.

– Ingen kommuner overholder arkivplikten vedrørende eiendomsskatt, og da har ikke hytteeiere innsynsmulighet . Man får ikke normal saksbehandling fordi man mangler grunnlaget, og da er det god forvaltningsskikk gi avslag på klagen, sier Hagen.

– Hyttene vil dø ut

– Majoriteten av hyttene i Norge eies av vanlige folk. Det er 500.000 familier. Når kommunene er så grådige at de flår hytteeierne fordi det er lett å skaffe penger, så skyter de seg i beina fordi hyttene vil dø ut i kommunen på lang sikt, og vokse opp i andre kommuner som fjerner eiendomsskatten. Hytteeiere skal betale, men ikke dobbelt så mye som boligeierne.

– Jeg har gjennomgått 60.000 salg av hus og hytter i Norge. Noen kommuner flår hytteeierne, som Ringebu, Sigdal, Tvedestrand, Kragerø, Fredrikstad og Sarpsborg, men man får ikke gjort noe. Vi har bedt arkivverket gjøre tilsyn i Ringebu, Tvedestrand og Sarpsborg foreløpig. Ikke bare fordi taksten er feil, men fordi de fratar hytteeiere rettssikkerhet.

– Vi regner med at det vi gjør vedrørende arkivplikten vil skape furore utover sommeren og høsten, sier Hagen.