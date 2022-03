Trolig minst fire rentehopp i år, mener sjeføkonom

– Renteoppgangen blir både brattere og høyere enn Norges Bank har varslet så langt, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov til E24.

Norges Bank hevet renten til 0,50 prosent før jul, og det ble signalisert et nytt hopp på det neste rentemøtet 24. mars i tillegg til ytterligere to rentehevinger i løpet av året.

Hov sier Handelsbanken foreløpig holder fast ved sin prognose om fire rentehevinger i løpet av året, men at reprising i markedet indikerer at det kanskje er litt over 50 prosent sannsynlighet for at det også kan bli til sammen fem rentehevinger i 2022.

Det innebærer at renten må heves på hvert av årets hovedmøter, men at det på ett av møtene blir en såkalt dobbeltheving. Uten en dobbeltheving må Norges Bank i så fall gjøre noe så unormalt som å beslutte renteheving på ett av mellommøtene.