Hvordan livet vårt ser ut og kommer til å se ut er mye tilfeldigheter. Men samtidig kan personlighetstrekkene dine være med på å bestemme hvilke valg du tar.

Er du ekstrovert? Da har du også et bedre utgangspunkt for å håve inn mer penger.

I alle fall om vi skal tro en studie gjort av forskere fra University of Georgia, USA. De har publisert funnene sine i en artikkel publisert i tidsskriftet Personality and Individual Differences.

Universitetet har omtalt funnene i en pressemelding.

Brukte femfaktormodellen

Grunnlaget for studien er den såkalte femfaktormodellen. Det er en psykologisk teori som sier at det finnes fem overordnede personlighetstyper. De fem er åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme.

– Vår forskning viser at de med best økonomiske forutsetninger er velorganiserte, ekstroverte og mindre nevrotiske, sier forsker Jim Exley i pressemeldingen.

Suksessoppskriften er en balanse. Du må være villig til å ta litt risiko. Men samtidig må du ikke være villig til å gamble med alle sparepengene dine.

Exley hadde selv jobb i finansverden i et kvart århundre før han gjorde denne studien. Han så hvor ulikt syn folk han snakket med hadde på økonomi og det å ta sjanser.

Ingen penge-personlighet var akkurat lik noen annen, sier han.

– Handler ikke bare om å ville ta risiko

Ofte snakker man om risiko innen økonomi. Men Exley mener en persons økonomiske situasjon handler om mye mer enn hvor villig man er til å ta risiko.

I studien undersøkte forskerne personlighetstypen til om lag 400 deltakere. De ble så spurt om villighet til å ta risiko, formue og grad av lykke.

Deltakerne ble delt inn i tre svært overordnede grupper basert på svarene de ga. Så undersøkte forskerne disse tre gruppene.

Ekstrovert, åpen og medmenneskelig = penger?

Den ene gruppen bestod av mennesker som scoret høyt på medmenneskelighet og planmessighet, men lavt på ekstroversjon. Denne gruppen likte ikke å ta risiko. De holdt seg unna risikable måter å tjene penger på, slik som investeringer i aksjemarkedet.

Den andre bestod av mennesker som var mer villige til å ta risiko. Personene i denne gruppa var medmenneskelige og lite nevrotiske.

Den tredje besto av mennesker som var mindre planmessige, mer ekstroverte – men også mer nevrotiske.

Forskerne mener den andre gruppa har en personlighet som i størst grad henger sammen med økonomisk suksess. De unngår ikke risiko, men tar heller ikke for mange.

Forskerne selv mener temaet er understudert. Og selv om de håper at rådgivere kan få nytte av funnene deres, må det nok litt mer forskning til før vi kan ta det for helt god fisk.

– Klar sammenheng med hvordan du styrer økonomien din og personligheten din

DNB spurte psykolog Rolf Lindgren tidligere i år om hvor mye personligheten har å si for risikoen du tar med sparepengene dine.

– Forskning viser at det er klar sammenheng med hvordan du styrer økonomien din og personligheten din. Om du er veldig trygghetssøkende eller elsker spenning, er for eksempel bestemmende for hvordan du sparer, sa han i artikkelen på DNB.no.

Han mener at de som er best med penger, scorer høyt på planmessighet og åpenhet. De som er dårligst med penger, er de som scorer høyt på nevrotisisme og lavt på åpenhet.

Referanse:

Exley, Jim., Doyle, Patrick C., Grable, John og Campbell, Keith. (2021). OCEAN wealth profiles: A latent profile analysis of personality traits and financial outcomes. Personality and Individual Differences.

(Artikkelen er først publisert av forskning.no)