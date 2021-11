Forbrukermåling: Nordmenns tro på økonomien faller markant

– Alle de fire indikatorene som ligger til grunn for hovedindeksen CCI, går markant tilbake i november, og sterkest er tilbakegangen for indikatoren knyttet til landets økonomi om 12 måneder, sier fagsjef for politikk og samfunn Henrik Høidahl i Opinion.

Nordmenns vurdering av egen økonomi nå, sammenlignet med for ett år siden, og troen på egen økonomi om 12 måneder, sammenlignet med i dag, får seg også en tydelig knekk.

CCI er nå på minus 0,5 poeng, som er på nivå med målingene ved inngangen til 2021. Det innebærer at det denne måneden er omtrent like mange pessimister som optimister.

Nedgangen kommer etter en periode med økende optimisme på vegne av egen og norsk økonomi i takt med lettelser i smitteverntiltakene og en gradvis gjenåpning av samfunnet.

– Setter både egen og norsk økonomi på prøve igjen

Høidahl omtaler denne månedens nedgang som oppsiktsvekkende, men leser det som en reaksjon på utviklingen de siste ukene.

– Økende smitte- og innleggelsestall nasjonalt og internasjonalt har den senere tiden vist at nye inngripende tiltak og restriksjoner fortsatt kan forstyrre denne trenden og sette både egen og norsk økonomi på prøve igjen, sier fagsjefen.

Han understreker også at forbrukertillitsindeksen for november fortsatt ligger 3,1 poeng høyere enn for ett år siden.