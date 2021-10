SAS-piloter i Parat varsler søksmål

Konflikten foregår mellom SAS og deres tidligere ansatte, som ble sagt opp som følge av pandemien. De har alle gjenansettelsesrett i selskapet, men SAS har i mellomtiden opprettet datterselskaper, hvor det blant annet søkes om nye piloter, skriver FriFagbevegelse.

Derfor anklager de nå SAS for å bryte avtaler ved å sette ut deler av arbeidet til andre selskaper og ved å opprette datterselskaper for å organisere seg bort fra dagens ansatte.

– Helt forkastelig

– Våre beregninger viser at SAS nå setter ut en vesentlig, og mye større del av flygningene, til andre, nyopprettede flyselskaper. Det var aldri hensikten.Det fører til at våre oppsagte SAS-kolleger ikke får jobben sin tilbake. Dette mener vi er moralsk helt forkastelig og totalt uakseptabelt, sier leder for SAS-pilotene Jan Levi Skogvang i en pressemelding.

Blant annet mener Skogvang at SAS har etablert datterselskapene SAS Connect og SAS Link for å forsøke å organisere seg vekk fra inngåtte avtaler for å kvitte seg med ansatte som ellers ville ha krav på gjenansettelse etter pandemien.

– Viktig for alle SAS-ansatte

Det er fagforeningen Parat som fremmer søksmålet, og lederen for de kabinansatte, Martinius Røkkum i SAS, sier de støtter sine kolleger i cockpit fult ut.

– Denne kampen gjelder i like stor grad oss kabinansatte og alle andre ansatte i SAS, sier Røkkum.

– Saken som nå utkjempes, er viktig for alle SAS-ansatte, uavhengig av hvilken forening de er organisert i og uavhengig av hvilken jobb de i dag utfører, avslutter han.

Avviser brudd på avtale

Kommunikasjonssjef John Eckhoff i SAS avviser at Hovedavtalen er blitt brutt ved opprettelsen av blant annet datterselskaper.

– SAS sin vurdering er at endringene faller inn under Hovedavtalen, sier han til FriFagbevegelse.