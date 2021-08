Rentehoppet nærmer seg, men ingen økning nå

Renta skal opp to ganger før nyttår og fortsette videre oppover to ganger også neste halvår, slik at den ligger 1 prosentpoeng høyere enn i dag, ifølge økonomene.

De er overbevist om at rentekomiteen til Norges Bank holder seg til planen, som tidligere er tydelig signalisert: den første økningen fra dagens nullpunkt kommer i september – ikke på rentemøtet onsdag denne uka.

«Usedvanlig klar» melding

Rentebeslutningen blir offentliggjort klokka 10 torsdag. Sentralbanksjef Øystein Olsen kommer kort til å kommentere begrunnelsen i forbindelse med et foredrag om utsiktene for norsk økonomi han skal holde under Arendalsuka.

Onsdag holder rentekomiteen et såkalt mellommøte, hvor det ikke gis noen grundigere gjennomgang av situasjonen i norsk og internasjonal økonomi eller nye prognoser for den videre renteutviklingen.

Ved forrige korsvei i juni, da sentralbanken i Pengepolitisk rapport kom med en melding som var «usedvanlig klar», var beskjeden derfra at renta skulle økes i september.

– Det har ikke skjedd noe siden den gang som gjør at den planen kan bli endret nå, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til NTB. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Utviklingen som ventet

– Det har ikke skjedd noe siden den gang som gjør at den planen kan bli endret nå, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til NTB.

Styringsrenta har ligget på nullpunktet siden 7. mai i fjor. Rentekomiteen til Norges Bank har varslet at den skal holdes i ro til det er klare tegn til at forholdene i økonomien bedrer seg.

I september kan Øystein Olsen bli den første sentralbanksjefen blant kollegaer i land vi liker å sammenligne oss med, som setter opp styringsrenta.

Andreassen svarer «ingenting» på spørsmål om hva han tror vil skje på rentemøtet torsdag. Gjenåpningen av samfunnet og den økonomiske utviklingen har vært omtrent som forventningene Norges Bank la for dagen i Pengepolitisk rapport fra juni, kanskje til og med litt bedre, påpeker han.

Dessuten er det god vekst i sysselsettingen og ditto fall i arbeidsledigheten.

Liten usikkerhet

– Norges Bank kommer til å si at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, men at virussituasjonen skaper noe usikkerhet i Norge og andre land. Men ikke så mye usikkerhet at den endrer på utsiktene banken tegnet opp i juni, sier han.

Norsk økonomi må rammes av dramatiske hendelser for at sentralbanken skal avvike fra planen som ble lagt for dagen i juni. Og det har ikke skjedd så langt, snarere tvert imot, poengterer sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

– Gjenåpningen her hjemme ser ut til å gå etter planen, og den høye vaksinasjonsgraden kommer til å påvirke den positivt. Kronekursen er litt svakere, men ikke i en sånn grad at det endrer utsiktene, sier Olsen.