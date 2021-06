Over halvparten av innbyggerne i Norge tror at de kan senke de faste kostnadene sine dersom de bruker nettjenester som sammenligner boliglån, forbrukslån eller strømpriser.

Allikevel har syv av ti aldri brukt en slik sammenligningstjeneste. Det viser en ny undersøkelse som markedsanalysebyrået YouGov har gjort på oppdrag av Zmarta.

– Det er bekymringsfullt, sier Even Sand, Country Manager for Norge i selskapet.

Zmarta står blant annet bak elskling.no, som sammenligner strømpriser basert på ditt årlige strømforbruk og boligstørrelsen.

Nordmenn «sløvere» enn andre

– Nordmenn bruker mer tid på nett, men ikke nødvendigvis på å lære mer om kostnadene sine ved hjelp av uavhengige, digitale sammenligningstjenester, ifølge Sand.

Færre enn 40 prosent av de spurte i Norge bruker digitale sammenligningtjenester for lån, strøm og innskudd.

I andre land i Vest-Europa er tallene betydelig høyere. Der bruker rundt 60 prosent digitale sammenligningstjenester.

Bare en av seks sjekker renten

Bare 16 prosent av de spurte i Norge har brukt en slik tjeneste de siste 12 månedene for å sammenligne for eksempel forbrukslån.

Seks av ti av oss mener likevel at det er viktig å se over samtlige kostnader knyttet til lån, boliglån og strømavtaler.

– Å se over kostnadene sine og be om råd fra uavhengige, digitale sammenligningstjenester er en måte å få økt innsikt i hva andre betaler. Ellers risikerer du å betale for mye, tipser Even Sand.

Finansportalen

Finansportalen er en slik tjeneste, hvor du kan få oversikt over priser på forsikringer og banklån. Dette er er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Banker og andre finanstiltak har rapportertingsplikt til portalen.

Du skriver inn hva du skal forsikre, ønsket lånebeløp og sikkerhet. Så gir tjenesten deg oversikt over hvilke selskap som tilbyr hva.

Der får du også oversikt over ulike bankers renter på BSU-kontoer, pensjonssparing, fond og andre innskudd.

I tillegg til Finansportalen har også Forbrukerrådet tjenestene Hva koster tannlegen.no og strompris.no.

Forsikring: Spar opptil 20 000 kr årlig

- Mange har ikke tid eller energi til å undersøke kostnader på banktjenester, sier professor Ellen Katrine Nyhus ved UiA. (Foto: UiA)

Sju av ti sparte inntil 20 000 kr pr år på å bytte forsikringsselskap. Det viser en undersøkelse Finansportalen har gjort.

En enkel og rask gjennomgang på nett eller over telefon kan gi en rask, merkbar innsparing på månedlige utgifter.

Professor Ellen Katrine Nyhus ved Universitetet i Agder bekrefter at det kan være tusenvis av kroner å spare.

– Noen husholdninger betaler nok flere tusen kroner mer i året enn de hadde trengt, og dette bør ikke skyldes at en ikke er klar over prisforskjellene, sier Nyhus til forskning.no.

Foretrekker personlige råd

En grunn til at nordmenn ikke bruker sammenligningstjenester, er at de foretrekker personlig kontakt og rådgivning.

26 prosent oppga dette som grunn i YouGov-undersøkelsen.

Hele 28 prosent svarte at de ikke anser at tjenesten er relevant for dem.

– Det er bekymringsfullt at så få tar imot hjelp til å se over sine boliglån, forbrukslån og strømavtaler. Slike kostnader utgjør som oftest den største utgiften for husholdningen, sier Sand i Zmarta.

Koster tid og energi

Det er mange grunner til at mange ikke undersøker priser og endrer leverandør, mener professor Ellen Katrine Nyhus. Hennes forskning er tverrfaglig i skjæringspunktet mellom økonomi og psykologi.

Fakta om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført av det globale markedsanalysebåret YouGov på oppdrag fra firmaet Zmarta. Mellom 29. april – 3. mai 2021 ble det gjennomført til sammen 1008 intervjuer via YouGov Omnibus. De intervjuede var et nasjonalt, representativt utvalg av menn og kvinner over 18 år i Norge, når det gjelder kjønn, alder og bosted. Zmarta er en uavhengig sammenligningsside som tilbyr flere ulike tjenester innen privatøkonomi.

– En grunn kan være at en ikke har tid eller energi til å gjøre det, og derfor har slått seg til ro med tjenesteleverandørene de bruker, selv om det koster mer, sier Nyhus til forskning.no.

Andre lar kanskje være dersom de synes det er vanskelig å sammenligne prisene.

– Selv om sammenligningstjenestene gjør jobben lettere, så skal en fremdeles forstå en del ord og uttrykk for å bruke tjenester og forstå anbefalinger, påpeker hun.

Lojale mot sine forbrukere

Noen kan også være lojale mot sin faste leverandør. Mange kunder av små sparebanker vet nok at de ikke har det billigste lånet i markedet, mener Nyhus.

– Men de vet at banken støtter lokalsamfunnet med overskuddet de har, så da godtar de litt høyere pris så lenge forskjellen fra billigste alternativ ikke er for høy, forklarer Nyhus.

Hver fjerde bankkunde og hver tiende forsikringskunde «føler seg knyttet til selskapet», oppgir de spurte i en tilsvarende undersøkelse utført av Forbrukerrådet.

– Men en bør uansett sjekke priser, slik at det å betale mer enn nødvendig for tjenester, blir et bevisst valg, sier Nyhus.

Ifølge Finansportalen lønner det seg ikke å være lojal kunde.

– Å være en slik passiv bankkunde, er noe folk taper store beløp på, sier Elisabeth Realfsen som er daglig leder av Finansportalen.

Bare en av fire ba om billigere lån

Den tidligere undersøkelsen utført av Forbrukerrådet og Finansportalen, bekrefter at de fleste av oss kan spare store beløp ved å bli flinkere til å følge med på hva vi betaler for bank og forsikringstjenester.

Kun én av fire forhandlet med banken om bedre rente på boliglånet siste år. Det viser undersøkelsen fra 2016, der to tusen nordmenn ble spurt om sitt forhold til bank og forsikring.

– Prisforskjellene er så store på disse tjenestene, at fleste betaler altfor mye for bank og forsikring, sier daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Hele sju av ti hevder de har gode betingelser, eller tror det er lite å spare på å bytte eller forhandle om bedre priser på lån, sparing og forsikringer.

Denne saken ble først publisert på Forskning.no.