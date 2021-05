Bitcoin ned 30 prosent etter kinesisk advarsel

De kinesiske kommentarene sendte bitcoin ned 10 prosent tidlig på dagen, men det stoppet ikke der. På ettermiddagen var den nede i 30.017 dollar – snaut 247.000 kroner – før den hentet seg noe inn igjen.

Onsdagens foreløpige bunnivå er den laveste bitcoinprisen siden januar og mer enn en halvering fra rekorden på 64.870 dollar forrige måned:

Siden da har bitcoin fått juling i markedet, blant annet etter kommentarer fra Tesla og selskapets eier Elon Musk. Før onsdagens fall kostet en bitcoin 45.600 dollar.

Kina forbød handel med kryptovalutaer i 2019 for å hindre hvitvasking av penger og at folk flytter penger ut av landet. Kina sto tidligere for rundt 90 prosent av verdenshandelen med disse valutaene.