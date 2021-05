Efta-domstolen: Nav-praksis i strid med EØS også før 2012

Domstolen mener slike begrensninger verken kunne pålegges før eller etter 2012. Det har vært uenighet om hvorvidt Norges feilpraksis også gjelder før det tidspunktet.

Onsdag svarte Efta-domstolen på de 16 spørsmålene fra Høyesterett knyttet til trygdeskandalen fra 2019, også kjent som Nav-saken. Høyesterett ba i fjor sommer om en avklaring av hvordan trygdedirektivene skal forstås.

Konklusjonen fra domstolen i Luxembourg innebærer at feilen Norge har gjort, strekker seg helt tilbake til 1994.

– Det domstolen sier er at tjenestefriheten har vært til hinder for de norske reglene helt siden starten. De sier det opplagt er en restriksjon, både når det gjelder tidsbegrensingen og forhåndsgodkjenning, og at restriksjonen ikke kan rettferdiggjøres, sier jussprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo til Rett24.

Dro til Italia – dømt til fengsel

Vurderingen av Norges praksis ble gjort i lys av en konkret sak, som er blitt behandlet i Høyesterett, skriver nettstedet.

I den aktuelle saken ble en mann i 60-årene dømt til 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri etter å ha vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger.

Saken er spesielt interessant fordi forholdet mannen ble dømt for, strekker seg på begge sider av det omstridte knekkpunktet i 2012.

– Nå må trolig alle trygdebedragerisaker der man har vært i utlandet avsagt etter 1994, gjenopptas – ikke bare de etter 2012. Dette er i samsvar med det materialet jeg la fram for Høyesterett i 2017, men nå får det trolig virkning langt ut over denne saken, sier advokat John Christian Elden, som representerer den dømte mannen.

– Vår klient er strålende fornøyd så langt, legger han til.

Får betydning

Arnesen-utvalget, Nav, Arbeids- og sosialdepartementet og påtalemyndigheten legger alle til grunn at Norges tolkning av EØS-retten har vært feil fra det nye trygdedirektivet ble innført i 2012.

Uenigheten har deretter altså stått om hvorvidt problemet gikk helt tilbake til EØS-avtalen først trådte i kraft i 1994.

Onsdagens rådgivende uttalelse fra Efta-domstolen vil få betydning for den videre utviklingen av sakene som er en del av trygdeskandalen.