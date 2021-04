Husk å føre opp kryptovaluta i skattemeldingen

Skatteetaten har så langt identifisert 70.000 personer i Norge som eier kryptovaluta, men anslår at det reelle tallet er langt høyere.

Seniorrådgiver Marius Johansen understreker at kryptovaluta ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Mindre enn 5.000 rapporterte om det de eide eller hadde tjent på kryptovaluta i skattemeldingen for 2019.

– Du må selv ta ansvar for å føre opp beholdning som formue, gevinst som inntekt eller eventuelt tap til fradrag og levere skattemeldingen med dine endringer, sier Johansen.

Inntekt fra gevinst har en skattesats på 22 prosent. I den nye skattemeldingen er det et eget opplysningsfelt hvor kryptovaluta skal fylles ut.

– Du må rapportere gevinster og formue for fjoråret, uavhengig av verdien per dags dato, sier han.

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som arbeider målrettet mot kryptovaluta. Gruppen undersøker blant annet hvorfor mange tidligere ikke har rapportert på skattemeldingen som forpliktet.

– Vi tror mye av gapet skyldes nettopp at en del kryptoeiere feilaktig antar at kryptovaluta er forhåndsutfylt i skattemeldingen, og ikke har tenkt over at det er de selv som må føre opp dette. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge alle lover og regler, og vi ønsker å hjelpe dem som investerer i krypto til å gjøre det riktig, sier Johansen

Hvis du har solgt kryptovaluta med tap, kan du få fradrag for det, men du må kunne dokumentere både inngangsverdien og salgsprisen så godt som mulig med informasjon fra kryptobørsene.