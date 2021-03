Forbrukertilsynet advarer mot strømleverandører som sier de er billigst

– Å hevde at man er billigst, er et sterkt salgsargument. Dersom det ikke er riktig, er det villedende og et brudd på markedsføringsloven, sier Forbrukertilsynets direktør Trond Rønningen.

Han sier at de den siste tiden har kommet over markedsføring fra flere leverandører som hevder at de har den billigste strømavtalen. Rønningen sier det skader forbrukerne økonomisk, og at det derfor er krav om at slike prisløfter må kunne dokumenteres. Tilsynet har nå flere slike saker til behandling.

Strømbransjen har mange aktører med svært mange forskjellige avtaletyper og hyppige prisendringer. Tilsynet råder folk til å sjekke Strømpris.no for å finne ut hvilken avtale som lønner seg.