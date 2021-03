Varsler erstatningssak etter Michelet-bok

Etterkommerne hadde tirsdag kveld et møte med advokat John Christian Elden, skriver VG. Etter møtet ble det uttalt at de vil avvente situasjonen enda noen dager, men at de vil reise en erstatningssak.

I februar beklaget forfatteren og sa at det var begått noen feil i boka, men at hun likevel innesto for hovedinnholdet. I etterkant sa Gyldendal forlag at feilene vil bli rettet opp i nye utgaver, men dette syntes ikke Elden var tilstrekkelig.

Anders Ulstein, sønn av krigshelt og krigshistoriker Ragnar Ulstein, sier til avisen tirsdag at det ikke er ideelt å reise erstatningssak, men at de ikke har andre valg når det gjelder å ta saken til retten.

– Vi er selvsagt ikke ute etter penger. En eventuell erstatningssum vil gå inn i en stiftelse som skal støtte krigshistorisk kildearbeid, sier Anders Ulstein.