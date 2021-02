Neppe flere strømsjokk, men fortsatt høy strømpris i vente

Mandag endte dagssnittprisen på 1,02 per kilowattime (kwh). I ukene etter nyttår var kraftprisen i Sør-Norge oppe i 70–80 kwh. I hele fjor var gjennomsnittsprisen 10 øre kwh, ifølge Olje- og energidepartementet.

– Det kommer til å bli dyrt videre også, spesielt i februar, sier kraftanalytiker Ole Tom Djupskås i Refinitiv til NTB.

Ikke bare var uke 4 den dyreste strømuka hittil i år, men den femte og inneværende uka startet med et brak. Spotprisen skvatt opp til det høyeste nivået siden 2016.

– Det var en ekstrem pris vi så på mandag. Men det blir nok høy pris hele veien framover nå. Ikke som på mandag, men høyt. Det er meldt kaldt og tørt hele februar og et godt stykke inn i mars, sier Djupskås.

Kaldest siden 2010

Det er det kalde været med høyt forbruk og kapasitetsmangler som dominerer vurderingene til kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight.

– Værvarslene vi ser nå, tyder på at det skal bli en lang og kald vinter. Januar er allerede den kaldeste vi har sett på tiårsstatistikkene jeg har, og februar er meldt enda kaldere. Temperaturen gir et signal om at det kan være flere bumper på veien framover, og et stabilt høyt prisnivå, sier Tor Reier Lilleholt, til NTB.

Lite vind gir høyere pris

Han ser også at lite vind i vindmøllene kan bli et problem som også er med på å skyve prisene opp i vinter.

– Det er kombinasjonen av lite vind og høyt forbruk som gir den tøffeste prisstigningen. Vann har man nok av i magasinene, men det er problemer med å få det gjennom systemet fordi man ikke har nok kapasitet, sier Lilleholt.

Norge har vært nødt til å kjøpe strøm fra utlandet. Lavest pris i overføringsnettet finner du i Tyskland. Derfor ble strømprisen lavere i Kristiansand enn i Oslo, som var koblet mer mot de svenske prisene. Ifølge Lilleholt er slike regionale variasjoner sjeldne.

– Stort sett er det veldig lite prisforskjeller i Norge, sier Tor Reier Lilleholt.