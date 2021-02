Spillbutikkjeden GameStop har preget nyhetsbildet de siste døgnene etter at flere brukere på nettforumet Reddit bestemte seg for å kjøpe aksjer og kursen skjøt i været.

- Det spesielle med Gamestop er jo rett og slett at hedgefondene får smake sin egen medisin fordi de ikke forstår kraften i sosiale medier godt nok, sier gründer og investor Even Aas-Eng til Kampanje.

Aksjekursen til Gamestop, en butikkjede som selger dataspill og langt på vei er blitt utkonkurrert av digital handel og nedlasting, har på et år gått fra under fire dollar til nesten 500 dollar og mesteparten av oppgangen har kommet de siste to ukene.

– De letteste penga de noen gang kommer til å tjene

Flere småsparere på nettforumet har nemlig kjøpt aksjer i GameStop, etter at storinvestorer og profesjonelle hadde satset på at aksjen skulle synke, i det som på finansspråket kalles shorting . Her har de såkalte hedgefondene, som har spekulert i at aksjen skulle synke, tapt millioner på at Reddits småsparere allierte seg sammen, ifølge Business Insider.

Bakgrunnen for den store oppsvingen har blitt beskrevet som en «David mot Goliat på Wall Street».

- De har tenkt at dette er de letteste penga de noen gang kommer til å tjene på bekostning av noen dumme småaksjonærer og så ender det i katastrofe. Jeg synes sammenligningen med det amerikanske valget i 2016 er på sin plass, fortsetter Aas-Eng.

- Kan bidra til børskrakk

Flere amerikanske handelsplattformer stanset handelen i GameStop-aksjer etter den ekstreme oppgangen. Blant annet stoppet aksjeplattformen Robinhood muligheten for kjøp av GameStop-aksjen.

- Jeg synes det er litt rart at dette ikke har skjedd før, men jeg er helt sikker på at det vil skje igjen. Hvis dette nå brer om seg, blir børsen i praksis et pyramidespill hvor selskapenes resultater og fremtidsutsikter er totalt frakoblet børsverdien. Det kan potensielt føre til et krakk som vil få 2008 til å se ut som en lett krusning på flatt hav, sier Aas-Eng.

Aas-Eng sier GameStop-saken er første gang han har sett en så godt planlagt og koordinert kampanje.

- En annen problemstilling som nå har oppstått er rundt plattformene som nå nekter småaksjonærer å handle i visse aksjer. Dette kan destabilisere hele det finansielle systemet og bidra til et børskrakk. Hvem vil investere i aksjer hvis du ikke vet om du kan selge de igjen, fortsetter han.

- Ta rotta på kapitalistene

Kommunikasjonsrådgiver og skribent, Hans-Petter Nygård-Hansen, sier Reddit har hauset opp en aksje for å ta rotta på kapitalistene.



- Småsparere har brukt Reddit til å mobilisere til en kampanje som har til hensikt å ta rotta på kapitalister som vil satse penger på andres ulykke, for det er det shorting egentlig handler om, sier Nygård-Hansen til Kampanje.

Nygård-Hansen trekker frem begrepet «slacktivisme», hvor noen vil vise mostand, men nøyer seg med en like på Facebook eller å trykke «skal» på et arrangement.

- Gamestop-saken er det motsatte av slacktivisme. Her har veldig mange handlet, og da i ordets rette forstand, man har handlet med å kjøpe en aksje for man vet bevisst at det vil medføre et reelt tap på de man aksjonerer mot. Dette er en aksjon, sier han.

- Spent på ettervirkningene

Nygård-Hansen sier han tror noen gjør det for underholdningens skyld, mens andre ønsker å gi hedgefondene et spark bak.

- Jeg kan forstå de småsparerne som har lyst å bruke sin kollektive makt, ikke til å sparke de i leggen, men sparke de i ræva, sier Hansen.

Nå er kommunikasjonsrådgiveren spent på ettervirkningene av GameStop-saken.

- Jeg er spent på ettervirkningene av dette. Vil det være en større gruppe av folk som følger med på aksjemeglerne, spør Nygård-Hansen.

(Artikkelen er først publisert av Kampanje)