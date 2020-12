Rekordhøy tegning i aksjefond i november

Personkundene nettotegnet verdipapirfond for 5 milliarder kroner i november. Av dette ble 4,8 milliarder satt i aksjefond, en halv milliard ble satt i kombinasjonsfond, mens det ble nettosolgt ulike typer rentefond for 0,3 milliarder kroner, viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

– November hadde den høyeste nettotegningen i aksjefond fra norske personkunder som noen gang er registrert. En årsak er at sparingen blant folk flest har økt under koronaperioden fordi man har brukt mindre penger på andre ting, som for eksempel reiser. Men det har også vært en positiv utvikling i aksjemarkedet, som nok har fått folk til å søke mot aksjesparing, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i VFF.