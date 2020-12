Flere har trøbbel med å betale de små regningene

Totalt ble det sendt 7 prosent flere inkassosaker i november sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge inkassoselskapet Lindorff. Antallet inkassosaker har igjen økt for første gang siden juni.

– Det er et blandet bilde for inkassoutviklingen. Kreditorenes tilbakeholdenhet har ført til en nedgang i inkassosaker i mange måneder, stikk i strid med det som normalt skjer i en økonomisk nedtur, sier gjeldsøkonom Morten Trasti i selskapet.

Han mener økningen nå kan være tegn på at kreditorene gradvis vender tilbake til normal atferd og krever inn regningene. For andre typer inkassokrav, som for boliglån og krav fra offentlig sektor, falt likevel tallene for sjette måned på rad. Nedgangen skyldes trolig bruk av avdragsutsettelser, og at offentlig sektor skal ha vært tilbakeholdne med å sende inkassokrav.