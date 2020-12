Slik handler du årets julegaver på nett

Saken ble først publisert på Finansavisen Premium

– Før handlet vi på nett av bekvemmelighet, men nå er det i tillegg et element av frykt for smitte, sier Bror Stende, bransjedirektør for faghandel i Virke.

Frykt og jul er to ord man sjelden hører i norsk sammenheng. Men det er noe man må forholde seg til i møkkaåret 2020. Og selv om gatene er pyntet til juleshopping og lysene er skrudd på, er vi år pent nødt til å kjøpe ribba på nett.

Det er fortsatt for tidlig å si hvor mye av julehandelen som i år blir gjort på nett, men det meste tilsier at netthandelen vil slå alle rekorder med god margin.

Veksten i netthandelen har siden september i fjor har vært på 31 prosent i norske nettbutikker, ifølge tall fra Virke, men den er antatt å øke betydelig når julehandelen inkluderes.

Ifølge Stende, har mange av oss mer penger mellom hendene enn før som følge av at forbruket har gått ned i andre kategorier.

Det er derfor ikke utenkelig at vi passerer fjorårets julomsetning på 57 milliardene kroner (SSB).

– De som ikke har mistet jobben eller blitt permittert har bra med penger, men det viktigste elementet er at coronastengte grenser har gitt den skyhøye grensehandelen et midlertidig stopp. Julen står høyt i kurs hos folk, og er avgjørende for at mange virksomheter får gjort røde tall sorte, sier han.

Det du trenger å vite

Spørsmålet for mange er imidlertid hva og hvor du skal shoppe. Mange har handlet på nett lenge. Men det enorme antallet wifi-routere og Sonos-anlegg som barn reiser hjem for å fikse til de neste månedene tilsier at ikke alle er like habile teknologer.

Derfor har Premium-redaksjonen stanget hodene sammen for å gi en «best of»-liste med nettbutikkene vi vet er bra. Og noen tips til hva du må gjøre før du kjøper en tre nummer for stor frakk til partneren.

Fem kjappe om netthandel Netthandel har vært tilgjengelig i flere tiår, men det er først de seneste årene at handel på nett er blitt vanlig.

Nettbutikker er egentlig alt annet enn luksuriøst. Det første som møter deg er en lovpålagt popup om du er villig til å dele søkehistorikken din med selskapet. Deretter en popup om at du vil ha nyhetsspam annenhver dag i mailboksen.

Nettsidene er pragmatisk designet, med tydelige røde knapper. Silkepapir og tykke papirposer er byttet ut med et Wallmart-handlevognikon. Designet er enkelt og laget av IT-utviklere som har fått i oppgave å få deg til å kjøpe mest mulig.

Og om ikke du er solgt allerede, er neste steg å gi fra seg flest mulig personlige opplysninger. Inkludert kortopplysningene dine. Og apropos tilbudet om det nyhetsbrevet du fikk i fleisen innledningsvis: Sikker på at du ikke skal ha det?

Det har vært snakket om nye forretningsmodeller i mange år, men faktum er at «add to shopping bag» er likt uavhengig om du handler hos Prada eller Amazon.

– Kraftig økning



Mote, som i stor grad alltid har solgt en merverdi gjennom følelser, bilder, dyktige og mindre dyktige selger – og ikke minst muligheten til å ta på varene – skal til slutt skal pakkes ned i brun papp og stables på godstog i likhet med alle andre varer.

Og apropos godstog.

– Det har vært en kraftig økning i bruk av hjemlevering av pakker de seneste månedene, sier kommunikasjonssjef, Kenneth Pettersen i Posten Norge.

– Vi har forsert fem år med pakkevolum i løpet av de seneste månedene, og veksten i hjemlevering av pakker har vært på 240 prosent så langt i år.

Forbrukerrådets tips til netthandel Nettsiden. Sjekk at den fremstår som legitim. Om det ikke er mulig å finne en juridisk eier på nettsiden, har man grunn til å være skeptisk.

I følge Pettersen er det nærmest unntakstilstander.

– Folk har forandret måten de handler på. Det er nye bevegelsesmønstre og nye handlingsmønstre. Vi må rett og slett tegne kartet på nytt. Vi rigger oss for økt arbeidskapasitet og henter inn 600 nye mennesker som skal jobbe som både sjåfører og på terminalene i forbindelse med Black Friday og jul.

Og husk. Absolutt siste frist for å rekke å få pakken din frem til julaften er 18. desember.

Herreklær: Mr. Porter

Tips til hvordan du velger størrelse Vit hva målene dine er. Selv om det en gang skulle bli internasjonale standard størrelser som alle produsenter skulle følge, er det ikke slik i virkeligheten. Mange merkevarer har forskjellig syn på hva som er en størrelse «medium», «fransk 36» eller «italiensk 8». Om butikken beskriver målene rundt midjen, brystet og ermer. Kan man komme veldig langt med å ha sine egne mål skrevet opp på et lite notat. Det er også lov til å spørre selgeren hva som er målet på plagget. Ofte kan man også komme langt med å spørre en venn som har lignende plagg i garderoben. Da slipper man å kjøpe plagget i to forskjellige størrelser. Selv det er mange online butikker som tilbyr gratis frakt på tilbakelevering, koster det både miljøet og butikken masse ressurser. Er det egentlig så smart?

Hva: Mr. Porter var egentlig ment som en liten test fra suksessen Net-A-Porter da de lanserte nettbutikken i 2011. Det digitale mennesket – Mr. Porter – skulle være en mann som sto for alt det morsomme man kan få tak i her i verden. Anbefalinger innen reise, sport, mat, drinker, utesteder – ikke minst klær. I snart ti år har nettbutikken kuratert de beste merkevarene innen alle segmenter: Sport, mote, fritid, duft og herreekvipering. Det finnes knapt en trend som ikke har vært innom denne nettsiden i løpet av de seneste ni årene. Det er vanskelig å ikke finne noe man har lyst på.

Hvorfor: Mr. Porter har i alle år vært blant de beste nettbutikken for herreklær. Den redaksjonelle profilen har gjort nettsiden til en connoisseur innen mer enn bare mote. Mr. Porter aspirerer til en livsstil, med feature-artikler, intervjuer og moteserier skrevet av tidligere GQ-journalister. Det er noe så sjeldent som en vellykket «content marketing» -satsning.

mrporter.com

Norsk alternativer: Det nærmeste man kommer er svenske Boozt.no og Careofcarl.no. Ingen norske er like gode, men mange av de samme produktene eller tilsvarende kan man finne igjen på Fernerjacobsen.no, Cavour.co, Miinto.no og den mest trendsensitive nettbutikken i Norge – Ymeuniverse.com.

STORE PÅ STRØMPER: Mes Chaussettes Rouges er blant de beste sokkebutikkene i verden. Foto: Mes Chaussettes Rouges

Sokker: Mes Chaussettes Rouges

Hva: Mes Chaussettes Rouges har verdens beste utvalg av sokker og et av få steder i verden som tilbyr skreddersydde sokker etter personlige mål. Butikken ble startet i 2009, med et ønske om å selge de ikoniske lilla og røde sokkene som alltid har ligget på display hos skredderen Gammarelli i Roma. Gammarelli har vært pavens offisielle skredder siden 1798, og er i senere tid blitt kjent for sine vellagde sokker. Nå kan de kjøpes hos Mes Chaussettes Rouges, i likhet med de beste sokkeprodusentene i verden: Bresciani, Mazarin, Doré-Doré og Gallo. En eneste som kanskje mangler er Pantherella. De tilbyr også kvalitetssokker til kvinner.

Hvorfor: Bentøyet er et av de viktigste plaggene på kroppen. Svært lite overgår følelsen av å ta på seg helt nye Breciani-sokker av bomull og silke før man starter dagen. Hos Mes Chaussettes Rouges kan man velge sokker i alle varianter og farger. Fraktkostnadene er lave og opplevelsen av å åpne opp en veldesignet boks fra butikken med helt nye sokker overgår alle forventninger til hvordan man kan få følelsen av luksus uten større egeninnsats enn å trykke på «buy» knappen tre dager tidligere.

meschaussettesrouges.com

Norske alternativer: Ferner Jacobsen blant andre selger merket franskmennene ikke har: Pantherella. fernerjacobsen.no. Den norske netthandelen Berg & Berg tilbyr også et godt utvalg kvalitetsokker ( bergbergstore.com).

NYTT: Rebag-plattformen har åpnet opp et helt nytt økosystem for brukte- men gode luksusvarer. Foto: Rebag

Vesker: Rebag

Hva: Vesker til kvinner var nisjemarkedet til Rebag da selskapet åpnet opp for nye måter å handle på i 2014. Nå inkluderer den digitale plattformen salg av klokker, sjal, paraplyer og smykker for både menn og kvinner. Man kan både kjøpe- og selge brukte luksusvarer på plattformen. Merker som Gucci, Hermés, Chanel og Cartier er gjengangere. Prisene er overkommelige. Selv om dette egentlig er i vintage kategorien, bærer produktene preg av å være i ny forfatning eller rett og slett helt ubrukte.

Tips til hvordan du begynner å handle på nett Fokuser på hva du skal ha, og pass på å ikke rote deg bort. Plutselig har du brukt en halv arbeidsdag på å handle noe så enkelt som et slips eller en genser. Hva leter du faktisk leter etter? Hold fokus. Hvilken kategori? Hvilken farge skulle du egentlig ha? Begrens alternativene så godt det lar seg gjøre.

Hvorfor: Denne plattformen har åpnet opp et helt nytt økosystem for brukte- men gode luksusvarer. Man er hundre prosent sikker på at varene er ekte, og uten mangler. Produktfotoene er gode, og veien fra forførende produktbilder til kassen føles som en hvilken som helst luksushandel på nettet. Rakk du aldri å kjøpe den lyseblå Gucci vesken med bambus-håndtak? For lang kø for å kjøpe en Birkin-veske? Her har du muligheten.

rebag.com

Norske alternativer: Innenfor smykker finnes H.A. Neerbye, David Andersen, Heyerdahl og Thune. For vesker kan du se til Vinci. Høyer Luxury tilbyr også en rekke vesker i high end segmentet. Og naturligvis de store luksushusene som Hermes, Bottega Veneta, Burberry og Louis Vuitton.

Kontinental luksus

Italiensk: Italist

Hva: Noen ganger kan man spørre seg hvor mye navnet «Italia» er verdt som merkevare. Det har de to utflytterne Diego Abba and Raffaele Giovine forstått. I 2014 startet de den digitale plattformen Italist. Fra California samler nettstedet tusen forskjellige produkter fra italienske luksusbutikker til den globale markedsplassen Italist. Tanken er å tilby produktene til en litt rimeligere pris. Italienske merkevarer som Prada, Stone Island, Dolce & Gabbana er overrepresentert, men det er også kjente luksusnavn som Burberry, Balenciaga og Louis Vuitton presentert til begge kjønn.

Hvorfor: Innen de aller fleste sjangere innen skjønnhet og velvære er det få som kan overgå det støvel-formede landet i Sør-Europa. Italist har klart å samle spennende varer som ikke har blitt solgt i hjemlandets luksusbutikker. Noen litt obskure merker, ofte luksusprodukter fra tidligere sesonger og noen ganger plagg som kommer rett fra catwalk. Litt rimeligere. På grunn av forretningsmodellen tilbyr de ikke gratis tilbakelevering. Men er det egentlig så galt?

https://www.italist.com

Alt kan ikke kjøpes på nett Vi anbefaler å styre unna optikk. Et par briller kan se veldig bra ut på en modell, men det er ikke like sikkert at ditt ansikt kler de små detaljene og justeringene som utgjør designet til et par briller. Gifteringen. Som alltid har netthandel vært flinke på pris, men er diamanten av en kvalitet? Ikke minst, er den vakker i det virkelige liv? All verdens sertifikater på diamantens renhet vil aldri kunne erstatte skjønnheten. Skreddersøm krever kunnskap fra skredderen som måler opp dressen, like mye som den krever kunnskap av de som skal sy den sammen. Derfor er skreddersøm et utrolig dårlig alternativ på nett. I flere år har nettbutikker forsøkt å selge inn «tailored», men et kan egentlig kalles falsk reklame. De aller fleste dressene som er såkalt tailored blir sydd i et lite fabrikklokale. Om det er i London, Kina eller Napoli er dressen fremdeles ikke skreddersydd uten at du har vært innom skredderen og fått den sydd til deg.

Fransk: 24 Sèvres

Hva: 24 Sèvres er den digitale plattformen til Le Bon Marché. Det som en gang krevde en flybillett til kulturhovedstaden Paris, har nå blitt tilgjengelig for hele verden på nett. Den nye nettbutikken er finansiert av LVMH-gruppen og tilbyr derfor egne kolleksjoner fra alle merkene som ligger under det franske konglomeratet: Louis Vuitton, Christian Dior, Chloé og Valentino blant annet. Man vil også finne det meste av andre luksusmerker som Balenciaga, Gucci, Bottega Veneta, Givenchy og Fendi.

Hvorfor: Da nettsiden lanserte i 2017 var 24 Sèvres nyskapende innen service og teknologi. Fremdeles streber nettstedet om å gi en følelse av luksus. Man kan snakke med en egen selger via appen som viser frem produkter gjennom kameralinsen. Butikken lover 24 timers levering til London og New York. Butikken selger mote for kvinner og menn.

https://www.24s.com/en-no/women

Sko

Menn: Herring

Hva: Svært få øygrupper i verden kan skilte med like god skoproduksjon som Storbritania. Herring tilbyr mange av de gode skomerkene fra Northamptonshire: Tricker`s, Church`s, og Loake. Utvalget er stort og det er fokus på sko som kan fungere på jobb, tilbehør til puss, sokker og deres egen produksjon av tøfler. De selger også sko til kvinner, men det er flest modeller til menn.

Hvorfor: Herring har vært en bastion for menn med god skosmak i mange år. Familiebedriften startet i 1966, men ble en verdenskjent nettside i løpet av 2000-tallet. Servicen er upåklagelig. Man kan snakke direkte med eieren, fortelle litt om fotformen og få anbefalinger på samme måte som om man satt i lokalene til den lokale skomakeren. Fordelen med Herring er umiddelbart at utvalget er større. Prisene ender opp omtrent det samme som i en norsk butikk når moms og toll har blitt lagt til.

herringshoes.co.uk

Kvinner: Farfetch

Hva: Farfetch var blant de første til å bryte ned ideen om at luksus ikke kunne handles på nett, gjennom consignementsalg av et håndplukket utvalg fra noen av verdens beste luksusbutikker.

– Da jeg startet Farfetch anså ikke luksusmerkene deres varer som kompatible med netthandel. De fleste hevdet merkevaren deres ikke ville bli ivaretatt, uttalte Jose Neves, grunnlegger av Farfetch, til Finansavisen i 2016.

I dag har Farfetch en børsverdi på 13,9 milliarder dollar.

Tips til hvordan du sparer tid Store deler av internett fungerer i praksis som et kjøpesenter, der man kan sjekke prisen på en bestemt vare til enhver tid. Det finnes nettsteder som har har spesialisert seg på nettopp det å finne den beste prisen for deg. Google kan også oppdatere deg med salgskalender, men hvis du virkelig ønsker deg en vare burde man jo bare kjøpe den. Det er mulig å ombestemme seg i etterkant.

Hvorfor: Farfetch sourcer varene fra hele verden og utvalget er helt enormt. Fra sær kunstmote til konservativ luksus. Nettsetedet har noe for alle, handelen er trygg og sikker og med jevne mellomrom kan du få en god pris på varer som er på vei ut eller få igjen av.

farfetch.com

Norske alternativer: Skomakerdagestad.no, Cavour.co, Lillevinkelsko.no og Agnar-hagen.no

Håndplukket sortiment: The Real Real

Hva: The RealReal er en digital plattform for luksusvarer som selges på consignment (fra tredjepart til forbruker). Alt fra klær og smykker til kunst. Man kan finne alt fra Chanel-vesker, Rolex-klokker, Prada-sko og Gucci-kåper. For herrer finnes det også en rekke merkevarer som ikke selges i typiske motebutikker: Corneliani, Brioni, Borelli og Brooks Brothers. De fleste varene er pent brukte, men det finnes også nye varer som kommer rett fra en luksusbutikk med overskuddslager. The RealReal har blitt omtalt som en av de største suksessene innen netthandel siden det ble startet i 2011. I fjor gikk selskapet på den amerikanske Nasdaq-børsen.

Fylleshopping De seneste månedene har vi fått nyord som «hevnshopping», «angstshopping» og «fylleshopping». Shopping har vært en beroende fritidssyssel for mange helt siden 1950-tallet. Det er enda enklere å miste impulskontrollen foran en datamaskin som ikke krever annet at du legger igjen kortinformasjonen din. Kanskje også med et godt glass rødvin på stuebordet? I følge en artikkel hos Forbes i fjor, utgjør såkalt «drunk shopping» 48 milliarder dollar årlig.

Hvorfor: Ikke bare er det spennende å se på gamle kolleksjoner og klesplagg som fremdeles holder sin kulturelle verdi, men det er også tilgjengelige priser. Fraktkostnadene er flate. Til Norge koster det rundt hundre kroner å sende et par bukser. Man vet også at alle varene har vært innom eksperter før det legges ut for salg. Et team av gemologer, horologer, lær-eksperter jobber med autentisering hver eneste dag. Søkefunksjonen er veldig god og beskrivelsene av plaggene er nøyaktige. Dette er det perfekte stedet å starte for en problemfri netthandel som er utenfor den trygge komfortsonen.

OBS: Selskapet har fått kritikk av blant annet mote-watchdog Diet Prada for en litt for slapp autentiseringsprosess.

therealreal.com

BRUKTLUKS: Dennis Magnus-Andersen har kjøpt brukt i over ti år og driver vintage-butikk på Frogner i Oslo. Foto: Nicolai Giil

Vintage

Brukt er et helt annet game enn å kjøpe nytt. Dennis Magnus-Andresen (34) driver showroomet Solitude Vintage på Frogner og har handlet brukt i over 10 år. I følge ham, var Ebay en gang verdens morsomste handleplass. Nå er én times tråling på den enorme markedsplassen blitt til fulltidsjobb. Han deler noen tips om hvordan du handler brukt på nett:

Seks gode vintage butikker Wooden Sleepers. En ekte vintagebutikk som tilbyr godt brukte klær. Her finnes både militær, Ivy Style og Workwear under ett tak: https://wooden-sleepers.com/ The Vintage Showroom. En institusjon i London som i alle år har vært inspirasjonen bak motemerkenes kolleksjoner. Da The Vintage Showroom startet i 2007, var det ikke like vanlig at kjente motehus leide eller kjøpte vintage plagg for å kopiere materialer og sømteknikker. Nå er det blant det aller mest anerkjente arkivet av vintage i verden https://www.thevintageshowroom.com/ Ebay. Har du tid, er dette verden beste butikk. Husk at du kan logge inn på internasjonale ebay-sider også. Leter du etter en håndsydd skjorte fra Napoli er oddsen større for at du finner den på italienske ebay.it. Brut Clothing. Er en del av den store #menswear-bølgen fra Paris. Den forlengede vennegjengen har de seneste årene stått bak Holiday Bouleu, Le etiquette Magasin og Le Vif som alle har vært toneangivende aktører i moteverden de siste fem årene. Brut Clothing leier også arkivet til de store motehusene for inspirasjon. https://brut-clothing.com/ Crowley Vintage. En vintage butikk i New York som har forsynt samlere med preppy-artefakter i et tiår. Riktig nok er Crowley stolt av «Brick and mortar» og selger ikke gjennom en nettside. Men det går alltid an å slenge ut et bud på Instagram profilen: https://www.instagram.com/crowley_vintage/ Bunker Clothes. Den italienske vintage butikken er startet av to velkledde herremenn som ofte har blitt tatt bilder av langs italiensk brostein av internasjonale motemagasiner. De leier også ut tid i arkivet til motehus som kan bruke de som inspirasjon. https://www.bunkerclothes.com/

Størrelse: Den største bommerten er å kun se på merkelappen. Spør etter målene. De fleste merkevarene har forandret seg i størrelsen de seneste årene. Et godt eksempel er Ralph Lauren og Brooks Brothers. Om man sammenligner en skjorte fra 1980-tallet og i dag, vil det være to helt forskjellige størrelser. Skriv opp målene dine på en lapp.

Kvalitet: Mye av gleden ved å handle vintage er å få tak i plagg som var laget i en bedre kvalitet enn det er nå. Etter at vi begynte med outsourcing til lavkostnadsland har kvaliteten på klesplaggene bare sunket. Brooks Brothers-skjortene fra Maine er langt bedre enn de som har blitt sydd opp i Malaysia. Se på merkelappen hvor de er laget.

Plast: På 1970-tallet var det ekstremt mye klær som ble laget i polyester. På mange måter kan man si at hele perioden var et stort eksperiment av kragestørrelser, materialer, farger og strykefrie skjorter. Denne perioden ville jeg styrt unna.

Pris: Ikke se på prisen. Se på hvor Levi's-buksen er laget. Se alltid på merkelappen og spør selgeren om du lurer på noe. Det er helt vanlig.

Produkter: Typisk gode produkter å kjøpe på Ebay, Levi's, Ralph Lauren, Brooks Brothers og Barbour. Disse produktene er av kvalitet og de er datert veldig enkelt. Om man finner en Barbour-jakke med én royal warrant er den blitt laget av én person, er det egentlig et luksusprodukt.

Tilbehør: Let etter feil. Studer bildene. Det er ikke alltid flekker og mangler står skrevet. Man kan ikke lene seg på informasjonen selgeren gir. Still spørsmål før du byr.

Feilstaving: Man kan ofte finne kupp fordi noen har feilstavet merkevaren når de har lagt ut annonsen. Om man er ute etter et kupp, er det et bra sted å starte.

Pass på: Det kommer alltid avgifter. Det er smart å holde kjøpet til under 300 kr om man ikke vil ha noen overraskelser i etterkant. Bøker er avgiftsfritt.

