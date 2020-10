Halvparten vet ikke hva renteheving betyr for lommeboka

Det er Kantar som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Nordea, som viser at folk i Norge ikke bekymrer seg så veldig for økt rente, men at de heller ikke har tatt seg bryet med å sette seg inn i hva konsekvensene vil være, skulle renta øke.

Undersøkelsen viser klassiske tendenser, der menn har regnet mer på økonomien enn kvinner. Yngre personer og de med lav inntekt bekymrer seg mer enn eldre og de med høyere inntekt, som tradisjonelt sett har lavere gjeldsgrad.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea tror det handler om at mange har vent seg til et lavt rentenivå over flere år og derfor ikke er bekymret. Hun påpeker at rentene vil stige igjen, og når de gjør det, vil det merkes.

Hvis boliglånsrenten stiger med 1 prosentpoeng, vil låneutgiftene øke med 10.000 kroner i året for hver million man har i gjeld før skatt.