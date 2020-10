Dagpengemottakere går glipp av feriepenger neste år

Det skjer når arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget torsdag avgir sin innstilling i saken.



Forslaget er fremmet av Rødt og støttet av de rødgrønne partiene.

– Regjeringa må ta hensyn til de mange hundre tusen familiene som rammes av et kraftig kutt i inntekt neste sommer. De må lytte til fagbevegelsen og snu i tide, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.

Advarer mot økte forskjeller i Norge

Frp har overfor FriFagbevegelse bekreftet at de torsdag skal stemme imot ordningen, som ble avviklet av regjeringen i 2015.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen er kritisk, opplyste han i en pressemelding 7. oktober, sendt i forbindelse med forslaget til neste års statsbudsjett.

Han mener kuttingen av feriepenger til dagpengemottakere er blant ordningene som fører til økte forskjeller i Norge.

– Regninger tar ikke ferie

Dersom regjeringen og Frp vender tommelen ned vil opp mot 350.000 av dem som har vært ledig i 2020, ikke få utbetalt feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.



For enkelte vil inntektstapet beløpe seg til inntil 35.000 kroner i juni 2021.



– Regninger tar ikke ferie. Mange opplever å miste en del av lønna i år. Så legger regjeringen opp til at de skal få en dobbel straff gjennom å miste feriepenger for neste år, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.



– Flere hundre tusen vil mangle penger til mat



Bjørnar Moxnes i Rødt understreker at dette vil ramme mange som nå står uten jobb.

– Det haster å sikre feriepengene til de arbeidsledige. Hvis ikke, vil flere hundre tusen mangle penger til mat og regninger neste sommer. De som har vært ledig lengst, vil miste inntil en hel månedslønn. Det er altså ikke snakk om å reise på ferie eller ikke, men å ha penger til faste utgifter, sier han i en epost til NTB.