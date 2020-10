Pensjonistforbundet: Puslete budsjett for pensjonistene

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet savner noen gode, spesifikke tiltak for alderspensjonistene i årets forslag til statsbudsjett. Han påpeker at tiltak lovet under koronaen, til besøksvenner, mot isolasjon og annet, er krympet fra 400 millioner til en post på 60 millioner til arbeid mot ensomhet blant eldre.

– Vi skulle gjerne hatt mer på plass. Nå setter vi vår lit til at en bred opposisjon setter et fotavtrykk på budsjettet for pensjonistene, sier han til NTB.

Han etter lyser blant annet tiltak for digitalisering.

– Vi har tross alt 200.000 helanaloge eldre. Skal de over på nettbrett og smarttelefon må det en storstilt opplæringsløft til. Politisk konsensus i Norge er at man skal bo hjemme så lenge som mulig, og da må man ikke bare kunne teknologien som skal til, men også ha lyst til å bruke den, sier generalsekretæren.

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea sier justert for prisstigningen, er det lite for pensjonistene i budsjettet i år.

– De har også blitt nedprioritert og har ikke holdt tritt med lønnsvekst og prisstigning de siste årene, og generelt ser jeg ikke at det er særlige tiltak her som gjør at de blir bedre stilt etter dette.