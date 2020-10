Økt smitte ved grensen – harryturen kan være i fare igjen

Ifølge Romerikes Blad ligger nå Värmland på 21 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, altså så vidt over grensen på 20 tilfeller som Norge har satt.

– Økningen av antall tilfeller gjennom fredag, lørdag og søndag gjør at Värmland nå ligger et godt stykke over den grensa som Norge forholder seg til, når de rødlister regioner, skriver den svenske lokalavisen VMT.

Totalt har det svenske länet nå 1.324 bekreftede tilfeller.

Stort hopp i inntektene fra alkohol og tobakk



Stengte grenser under pandemien gjorde at statens inntekter fra alkohol- og tobakksavgifter økte med til sammen 3,4 milliarder kroner fra januar til august.

Det er en økning på 19 prosent for alkohol og 34 prosent for tobakk, skriver P4.

Finansdepartementet skriver i en epost til P4 at det også har vært en reduksjon i taxfreesalget, en økning i innenlands feriereiser, samt stengte kantiner, restauranter og utesteder.

– Dette viser egentlig hvor mye vi taper hvert eneste år med normal grensehandel, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk til NHO Mat og Drikke.

Tall fra analyseselskapet Nielsen viser at snussalget i Norge økte med hele 46 prosent i perioden mars til juli, mens Vinmonopolet meldte om salgsøkning på 32 prosent i første halvår.

Löfven bekymret for grensehandelen



Sveriges statsminister Stefan Löfven er urolig for konsekvensene av norske reiserestriksjoner.

– Vi ser at de nåværende restriksjonene får ganske store konsekvenser for grensehandelen, sier Gösta Brunnander, pressetalsmann for den svenske statsministeren.

Norges statsminister Erna Solberg har forståelse for at svenske politikere er opptatt av de norske reiserestriksjonene.

– Jeg ser jo at det er krevende for dem med arbeidsplasser langs grensa som har vært avhengige av norsk grensehandel, sier Solberg