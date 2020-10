Boligprisene steg med 0,4 prosent i september

Det viser tall som ble lagt fram av Eiendom Norge mandag.

Nasjonalt steg boligprisene med 0,4 prosent nominelt i september. Korrigert for sesongvariasjoner er det snakk om en prisvekst på 1,3 prosent. Boligprisene er nå 5,8 prosent høyere enn for et år siden.

Ålesund og omegn hadde den sterkeste prisveksten med en sesongjustert økning på 2,7 prosent.

I motsatt ende ligger Kristiansand med uendrede sesongkorrigerte priser.

Unormalt mange boliger selges

– Det selges for tiden unormalt mange boliger i Norge. Den sterke etterspørselen er preget av lavt rentenivå og høy tillit til boligmarkedet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

I september ble det solgt 11.133 boliger i Norge, noe som er hele 16,8 prosent flere enn i samme måned i fjor. Dette er kanskje det mest oppsiktsvekkende tallet denne måneden, sa Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen på en pressekonferanse mandag.

Noe av årsaken er at det i praksis har vært fem salgshelger i september.

– Det har nok vært med på å påvirke det store volumet, sier Lauridsen.

I gjennomsnitt tar det nå 48 dager å få solgt en bolig. Det er en nedgang fra 54 dager i august.

0,4 prosent i Oslo

I Oslo steg prisene med 0,4 prosent nominelt og 1,5 prosent mer enn normalt.

Trondheim har hatt sterkest prisvekst justert for sesongvariasjoner av de største byene i Norge med 2,2 prosent. Bergen har en prisvekst på 0,6 prosent mer enn normalt.

Boligprisene sank med 0,3 prosent i Stavanger, men økte med 0,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner. Stavanger har også den svakeste prisutviklingen de siste tolv månedene med en oppgang på 1,7 prosent.