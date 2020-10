Endringen får ingen innvirkning på dem som bruker beløpet som står på BSU-kontoen til boligkjøp, men for dem som eventuelt måtte ha penger igjen på kontoen etter å ha kjøpt bolig, skriver VG.

BSU-ordningen gjør at unge under 34 år kan få inntil 5.000 kroner i skattelette hvis de sparer i en slik konto. Men slik ordningen har vært fram til nå, fortsetter du å få dette skattefradraget også etter et boligkjøp dersom du ikke har brukt opp alt som sto på kontoen.

– Hvis du klarer å kjøpe bolig uten å bruke penger fra BSU-kontoen, er det er det sikkert fint og flott å kunne bruke den til sparing. Men det er ikke det vi skal subsidiere. Hele poenget med ordningen er å hjelpe unge til å kjøpe sin første bolig, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot.

I tillegg vil regjeringen sette opp frikortgrensen fra 55.000 kroner til 60.000 kroner og øke det maksimale årlige beløpet man kan spare i BSU-kontoen fra 25.000 kroner til 27.000 kroner.