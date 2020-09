I høst skal regjeringen legge fram et forslag om omlegging av etterlatteytelsene som en del av pensjonsreformen, skriver Dagbladet. Regjeringen tar sikte på å gjennomføre endringen fra 2023.

– Etterlatteytelsene er fra en annen tid da Norge så veldig annerledes ut, og de fleste kvinner ikke var i jobb, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til avisa.

Han viser til at antallet som får «enkepensjon» er mer enn halvert siden 1970-tallet til 17.000 mottakere. Samtidig understreker han at forslaget vil inneholde rimelige overgangsordninger.

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet er sterkt kritisk til forslaget.

– Det er lett å sitte i regjeringskontorene og lage teorier om at kvinner skal ha full jobb og samme lønn som menn. Men i praksis er det ikke slik. Vi vet at mange kvinner jobber deltid – mange også ufrivillig – og at kvinners lønn ligger prosentvis lavere enn menns lønn, påpeker han.