Slutt på rekordbillig strøm – nå stiger prisene

Tall fra Nord Pool viser at strømprisene for august i år i gjennomsnitt lå på mellom 3 og 7 øre per kWh ulike steder i landet, melder TV 2.

Til sammenligning var prisene på 35 øre per kWH på samme tid i fjor.

Analyseselskapet Wattsight venter at strømprisene vil stige jevnt i høst, og at de vil være opp mot 30 øre per kWh en gang inn i vinteren.

– Den siste uka har vi passert 15 øre per kWh, men det stiger jevnt for hver uke nå. Derfor må folk forvente høyere priser de neste månedene, men jeg forventer ikke høyere priser enn det vi normalt ser på høst og vinter. Det er bare at vi kommer fra et unaturlig lavt nivå, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Wattsight til kanalen.