Petter Stordalen betaler tilbake 45 år gammel gjeld

Slik lyder milliardæren Petter Stordalen (57) sin personlige oppfordring på Instagram.

De som måtte tro at han i dette tilfelle snakker om en tung gjeldsbyrde, tar feil. Denne gang er det et langt mer uskyldig beløp som han nå ser seg nødt til å tilbakebetale - med renter.

Bakgrunnen for den gamle gjelda startet allerede på midten av 70-tallet da Stordalen var 12 år. Som barn flest hadde han veldig lyst til å gå på kino. Men for å komme dit måtte han låne penger til kinobilletten.

Filmen fikk han sett, men lånet gikk i glemmeboka.

«Det var tross alt et lån»

Før kreditoren plutselig meldte seg 45 år etter, skriver borsen.no

«Hei, Petter! Jeg kontakter deg fordi du lånte penger av meg for å gå på kino i Porsgrunn i 1975. Jeg lånte deg to kroner for å gå på kino. Jeg er nå 71 år og tenker på det hver gang jeg leser om deg i avisa. Ikke fordi jeg trenger de to kronene, men det var tross alt et LÅN!!», minner Gerd (71) om.

Hun nevner også at Petters far insisterte på at sønnen måtte skaffe seg penger selv hvis han skulle på kino, og at pengene måtte betales tilbake da tigging ble ansett som helt uhørt.

«Moralen er: Ikke ta opp kort forbruksgjeld»

Nå varsler hotellkongen at han er beredt til å gjøre opp for seg, og at det er prinsippet som teller.

«Jeg lånte to kroner i 1975. Rent teknisk så er ikke det lenger to kroner. Det er 18,50 i dag. Så det jeg har tenkt er å sende Gerd 20 kroner. Ikke bare det, jeg skal legge ved et gavekort på en kinobillett. Her er gjelda, den skal betales. Moralen er: Ikke ta opp kort forbruksgjeld. Den kan fort bli glemt,» minner Stordalen om.

71-åringen forsikrer at hun ikke er bitter på den styrtrike nordmannen, men at hun ønsker ham alt godt videre.

«Du har vært kjempeflink. Hilsen Gerd», heter det i brevet, til den suksessrike forretningsmannen.