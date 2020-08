– Det stemmer at aksjeverdien er skrevet ned til null. Det er ikke noen hemmelighet at dette var en investering som ikke gikk som planlagt, bekrefter Arne Hjeltnes overfor Nettavisen.

Hjeltnes fattet tidlig interesse for økonomi og studerte til siviløkonom på Handelshøyskolen BI på 80-tallet, men fullførte ikke. Han har også et studium i bærekraftig forretningsdrift fra University of Cambridge fra 2008/2009.

– Vi gapte over for mye

I 2017 gikk han inn med til sammen 2,6 millioner kroner i selskapet Norwegian Fish Company, hvor han også var styreleder og gründer. Dette var samme selskap som Røkke-eide Havfisk trakk seg ut av noen år tidligere.

Investeringene som Hjeltnes sitt private selskap Nan Madol gjorde i Norwegian Fish Company er nå forduftet.

– I etterpåklokskapens lys er det lett å se at vi skulle nøyd oss med hvitfisklinja i starten. Vi gapte over for mye. Vi undervurderte laksemarkedet. Laksen var for dyr . Nå har vi redusert ambisjonene, men ikke mistet troen, sa Hjeltnes til iFinnmark på samme tid i fjor. I stedet for å legge inn årene, brettet han opp ermene og satset videre.

Mottok 50 millioner i statlige tilskudd, lån og garantier



Ifølge Fiskeribladet mottok Hjeltnes sitt selskap statlige tilskudd, direkte lån og statlige garantier til en verdi av 50 millioner kroner.

«Med brask og bram skulle tv-kjendis Arne Hjeltnes i 2017 skape liv i Mehamn i Finnmark. Tre år etterpå, går selskapet Finnmark Fisk over ende. Det hjalp hverken med statlig støtte eller drahjelp av fra venner i regjeringen. Mehamn-eventyret endte med mageplask, milliontap og brutte drømmer», konstaterte Fiskeribladet på lederplass før sommeren.

- Det viktigste for meg var at det ikke gikk konkurs

Hjeltnes gir likevel ikke uttrykk for bitterhet etter milliontapet, men legger heller vekt på at bedriften Aalesundfisk overtok selskapet slik at driften kunne fortsette og arbeidsplassene beholdes.

– Jeg har investert mange år uten lønn i dette og det viktigste for meg var at det ikke gikk konkurs, slik at samfunnet i Mehamn ikke mistet en hjørnesteinsbedrift. Hvis vi hadde gått konkurs etter at Røkke la ned i 2014, tror jeg ingen har turt å prøve seg i Mehamn på mange år, sier Hjeltnes til Nettavisen.

Suksess i TV-ruta, næringslivet og politikken



Den driftige 57-åringen har derimot hatt suksess i TV-ruta der de fleste vil huske ham som programleder for programmet Gutta på tur med Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Arne Brimi. I 1998 og 2000 ble han tildelt prisen for beste programleder under Gullruten, samt Kringkastingsprisen for 2003.

Ifølge Wikipedia har Arne Hjeltnes også vært representant for Eksportutvalget for fisk i Hongkong, med virkeområde i Øst-Asia, samt reiselivsutsending for Innovasjon Norge i New York.

Senere fungerte han som kommunikasjonsdirektør i Marine Harvest, og har i flere år vært konsernsjef kommunikasjonsselskapet Creuna. Hjeltnes blir også brukt som foredragsholder og han har skrevet flere bøker.