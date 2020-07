Svensk supermarked: – Nordmenn er veldig glad i Pepsi Max

Handlevogner fylt til randen av brus, godis, alkohol, tobakk og svenske kjøttvarer trilles lørdag formiddag ut av Charlottenbergs Shoppingcenter i Värmland.

Morten Bjørseth fra Oslo er en av mange nordmenn som har tatt turen over grensa for igjen å kunne dra på «harrytur». For han har savnet vært størst etter ferske kjøttvarer.

– Vi leter oss helt grønne i Oslo for å finne gode utvalg av ferskt kjøtt. Så det er bra grensen nå har åpnet, forteller han til NTB.

Kalte inn personalet

Matbutikken Maxi Mat i Charlottenberg har en jevn strøm av kunder, men Oslo-mannen påpeker at han hadde trodd det skulle være enda større pågang.

Butikksjef Tommy Johansson er svært glad for å igjen kunne se handleglade nordmenn rundt butikkhyllene.

– Vi var forberedt på beslutningen, og kalte inn personalet allerede på tirsdag for å fylle opp med så mange varer som mulig, sier han til NTB.

– Glade i Pepsi Max

En av dem som er tilbake på jobb etter å ha vært permittert er Annsofie Eriksson, salgssjef i kolonialavdelingen.

– Det kjennes kjempebra! Herlig! Endelig får vi jobbe, fylle på og selge varer, smiler hun.

På spørsmål om hva nordmenn er mest glad i å handle er svaret enkelt:

– Det er Pepsi Max. Nordmenn veldig glad i Pepsi Max. Det var noen som mailet oss i natt og spurte om vi hadde brusen på tilbud!