Ny løsning for utbetaling av lønnskompensasjon fra Nav

Det skriver nettstedet Dinside. Som følge av coronakrisen ble det bestemt at permitterte arbeidstakere skulle motta ekstra støtte gjennom økte dagpenger og en egen lønnskompensasjon, utbetalt av Nav.

For å få lønnskompensasjonen har det fram til nå vært et krav at arbeidsgivere rapporterer inn opplysninger om de permitterte.

Onsdag har det imidlertid kommet en ny løsning på plass, som sikrer de permitterte penger uten å måtte ha hjelp fra arbeidsgiver.

– I løpet av dagen vil det være mulig å søke selv om arbeidsgiver ikke har rapportert inn permittering og inntekt til Skatteetaten. I tillegg jobber vi nå med å lage et søknadsskjema på papir for arbeidstakere som ikke er digitale, sier Yngvar Åsholt, beredskapsleder i Nav til nettstedet.