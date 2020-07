Rekordvekst i bruk av betalingskort i Norge

Den markante veksten har skjedd i den samlede kortomsetningen, som var på 68,9 milliarder kroner. Dette er 10,6 prosent høyere enn i juni 2019, opplyser Nets i en pressemelding.

I juni ble det gjennomført 187,7 millioner transaksjoner med betalingskort i Norge – 1 prosent flere enn samme måned i fjor. Den beskjedne veksten i antall transaksjoner betyr at vi kjøper dyrere varer, ifølge Per Harald Strøm, sjef for data og analyse i Nets.

– Det er mer netthandel, færre småkjøp, og feriepengene blir brukt hjemme hos oss selv i år, sier han.

Dette støttes av at bruken av BankAxept, den nasjonale betalingsløsningen i Norge, øker mer enn bruken av internasjonale kort og er 14,5 prosent høyere enn i 2019. Det skyldes både at nordmenn holder seg i Norge, og at det er få utenlandske turister i landet, ifølge Strøm.

Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps mener utviklingen er et tegn på økt kjøpelyst, men minner om at det har vært en nedgang i kontantbetalinger de siste månedene. Hun tror nordmenn kan ha endret sine forbruksvaner permanent, med færre kontanter og flere kontaktløse transaksjoner.

I juni ble 70 prosent av kortbetalingene foretatt kontaktløst, opp fra 68 prosent i mai.