Forsikringsselskaper ber reiselystne kunder ha is i magen

For selv om regjeringen nå planlegger å åpne for reisende fra og reiser til land i EØS-/Schengen-området med lav smittespredning, er landene fortsatt ikke fjernet fra Utenriksdepartementets (UD) reiseråd.

– Det vil si at hvis smitten øker i et område, og UD bestemmer seg for å ikke heve reiserådet dit likevel, så får du ikke igjen avbestilling av reise på forsikringen. Det er fordi du har bestilt billetter mens det fortsatt var et reiseråd til landet, sier Therese Nielsen i forsikringsselskapet Fremtind.

Ber folk avvente

Hvis man bestiller reisen etter at UD eventuelt har gitt grønt lys fra 15. juli, så gjelder vanlige kriterier ved forsikringen, opplyser kommunikasjonssjef Simen Berntsen Rudi i Fremtind til NTB.

Han understreker at situasjonen knyttet til covid-19 er uforutsigbar og ber folk avvente.

For bestiller du en reise til land før de har blitt «grønne», dekker ikke deres forsikring avbestilling og heller ikke såkalte koronarelaterte hendelser.

If: Ha is i magen

– Det er viktig å huske på at reiserådet som kom 14. mars, gjelder til og med 20. august. Land og områder det åpnes opp for nå, er enkeltvise unntak basert på smittespredningen, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

Han oppfordrer folk til å ha litt is i magen, for holdes lyset «rødt» i det landet man har sikret seg en feriebillett til før 15. juli, så dekkes verken selve turen eller avbestillingen av den av reiseforsikringen til Europeiske.

– De som bestiller reiser nå, de tar en risiko, sier han.

For dem som har bestilt reise før 14. mars, gjelder fortsatt reiseforsikringen, forteller Handeland. Selskapet dekker avbestilling av disse reisene så lenge reiserådet står, samt i sju dager etterpå.

– Selv om reiserådene nå gradvis oppheves, er det ikke sikkert at folk har så lyst til å dra. Så da har de sju dager på seg til å avbestille, sier han.