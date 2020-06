John Erik Molin er avdelingsleder ved Fellesforbundet avdeling 6 i Drammen, og han forteller at de har hjulpet organiserte medlemmer med å få utbetalt feriepenger fra arbeidsgiver i juni.

– Vi har hatt et par tilfeller hvor arbeidsgiver har fortalt arbeidstaker at de ikke har mulighet til å betale ut feriepenger. Vi har kontaktet disse bedriftene og kommet til en ordning med dem, slik at arbeidstakerne har fått feriepengene sine, forteller Molin og tilføyer:

– Dette er snakk om små bedrifter. I de store enhetene er det foreløpig ingen signaler om problemer.

Bedrifter sliter på grunn av corona

Mange bedrifter har slitt økonomisk etter nedstenginger i forbindelse med coronaviruset og regjeringens tiltak for å hindre smittespredning. Dette er ifølge Molin ingen unnskyldning for å ikke betale ut feriepenger til de ansatte.

– Vi kjøper ikke den argumentasjonen, for vi anser det som tyveri fra de ansatte. Feriepenger blir som skatt, og de skal settes inn på egne kontoer. Når bedriften da sier at de ikke har råd, har de jo brukt de ansattes opptjente penger, sier Molin.

Molin forklarer videre at bedrifter kan bruke «dette kortet» for å bedre sin egen økonomiske situasjon, og at de ofte har mulighet til å betale ut – men da ville deres økonomiske situasjon blitt mer ubehagelig. Hvis bedriften faktisk ikke har midler til å betale ut ferie penger, er saken derimot en annen.

– Da har de faktisk ikke penger til å drive videre, så da er neste skritt rett og slett skifteretten og konkurs.

Man har krav på feriepenger i ferien

Selv om mange arbeidsgivere betaler ut feriepenger i juni, opplyser Molin at man ikke har krav på å få feriepenger i juni med mindre man faktisk har tatt ut ferie i juni.

– I Norge har vi opparbeidet en rutine hvor vi betaler ut feriepenger i juni. Det er en sedvane i Norge som står sterkt, men her er det ferieloven som gjelder, og den sier at feriepenger skal være utbetalt minimum 14 dager før man har tatt ut ferie, om det er i juni eller i september, sier han og legger til:

– Dette er ofte vanskelig å forklare medlemmene – hva de har krav på, og hva de har rett til.

Molin mener det muligens derfor det ikke så mange som har blitt rammet av manglende feriepenger enda.

– Så det blir spennende å skje hva som skjer i juli.

Arbeidstakere får ikke ønsket ferie

Marius Sveinung er regionssekretær ved Buskerud Handel og Kontor. Han har ikke et generelt inntrykk av at arbeidstakere ikke får feriepengene de har krav på.

– Vi har bistått noen medlemmer med å få utbetalt feriepenger, men ikke spesielt mange i år fremfor andre år.

Derimot har Buskerud Handel og Kontor fått flere saker hvor permitterte arbeidstakere ikke får avviklet ferien sin, og dermed heller ikke får feriepenger.

– I situasjoner hvor folk er permitterte på grunn av covid-19, har dette med ferie blitt en sak. Det er nemlig bedriften som bestemmer om arbeidstakere får ta ferie på ønskede tidspunkt, sier Sveinung.

Opp til arbeidsgiver

Ifølge Sveinung er arbeidsgiveres begrunnelser i disse situasjonene at de ønsker å spare de ansattes ferier til senere, i og med at de er permitterte.

– Mens andre steder blir folk pålagt å ta ferie i stedet for å være permittert.

Sveinung forklarer at man som arbeidstaker gjennom ferieloven har rett til tre uker sammenhengende ferie i fellesferien. Han forteller at dette i de fleste tilfeller går greit, men at det av og til blir uenigheter da noen må på jobb og noen må ha ferie.

– Blir man ikke enige, så kan arbeidsgiver bestemme.

