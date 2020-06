«Norges deiligste eiendom» selges på billigsalg

Eiendommen eies av Schibsted-arving Einar Nagell-Erichsen og legges ut for salg med en prisantydning på 95 millioner kroner ifølge en pressemelding fra Landkreditt Eiendom.

– Muligheten for å overta eierskapet til en eiendom som dette, dukker kanskje opp bare én gang per generasjon. Det er eierselskapet Semb Hovedgård AS som selges, noe som gjør det mulig med fordelaktig kjøp for både holdingselskaper, stiftelser og privatpersoner, sier Einar Nagell-Erichsen i pressemeldingen.

Til NRK har han tidligere omtalt gården som «Norges deiligste eiendom».

Ble aksjeselskap

Det er kun få måneder siden eiendommen ble gjort om til et aksjeselskap. Ifølge Gjengangeren har Nagell-Erichsen eid gården i 24 år. Han prøvde å selge eiendommen for 160-170 millioner kroner i 2011, men salget ble aldri noe av.

Eiendommen består av 50 prosent skog, 40 prosent golfbane og 10 prosent jordbruksarealer pluss en bygningsmasse på 24 bygninger med en gulvflate på ca 8.400 kvadratmeter.

Gården skal ha vært dyr å holde i drift og ifølge Kapital har regnskapet vist underskudd i flere år. Den heldige kjøperen må vente seg årlige driftskostnader på mellom 1,5 millioner kroner og 2 millioner kroner.

– Hvor mange millioner kroner vil du anslå at du har investert i gården til sammen?

– Altfor mange, men derfor har dette også blitt en av Norges vakreste og unike eiendommer, sa Nagell-Erichsen til Kapital i juni.

Hovedhuset ble gjenreist på begynnelsen av 1900-tallet da Hydro-grunnlegger Sam Eyde overtok gården. Foto: Jon Lundeby - Inviso/Landkreditt Eiendom

Rik historie

Gården har lang historie og fungerte som Norges første landbruksskole på 1800-tallet, etablert av Jakob Sverdrup. Det skal finnes registreringer på gården som strekker seg helt tilbake til 1400-tallet. hovedhuset ble gjenreist på begynnelsen av 1900-tallet da Hydro-grunnlegger Sam Eyde tok over gården.

– Dette er en storslagen eiendom, som ikke bare er svært velholdt og innholdsrik, men som også har en spennende historie som strekker seg langt bakover i tid. Eiendommen representerer en helt spesiell og sjelden kjøpsmulighet som vi har bearbeidet over tid, og som bør vekke betydelig interesse, sier eiendomsmegler Kim André Johansen.