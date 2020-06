Frp-gjennomslag for eldrepakke på 400 millioner

Regjeringspartiene og Frp er enige om en avtale om revidert nasjonalbudsjett og nye krisetiltak på Stortinget.

– Eldre har blitt svært hardt rammet av coronapandemien. Mange har vært ensomme uten å kunne ha besøk av sine kjære og isolert hjemme uten mulighet til å være sammen med andre, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Fakta om de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett Regjeringspartiene og Frp er enige om revidert nasjonalbudsjett og har i forhandlingene flyttet på 4,3 milliarder kroner. * Regjeringen flytter 1 milliard kroner til helse. 400 millioner kroner går til å hjelpe eldre som er rammet av coronapandemien, og 600 millioner går til å redusere helsekøer. * Norske kystkommuner får i år og neste år 1,25 milliarder kroner mer, totalt 3,25 milliarder, fra Havbruksfondet * Egenandelen i regjeringens kompensasjonsordning for bedrifter fjernes for mai og ut august. Fra før var egenandelen for bedrifter halvert fra 10.000 kroner til 5.000 kroner. * Regjeringen bevilger 600 millioner kroner til sletting av bomgjeld. Det betyr at fem bomstasjoner fjernes. * Regjeringen bevilger 700 millioner kroner til vei. * Frp har fått gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt. Kuttet fra 5 til 4 promille kommer dermed allerede neste år. Kilde: NTB

– Nå får de en tiltakspakke på 400 millioner kroner, like mye som barn og unge får.

Jensen sier det har vært vondt å høre om eldre som har sittet hjemme i månedsvis uten besøk eller mulighet til å kunne gå ut.

– Nå må vi sette inn en stor innsats for å legge til rette for aktivitet og løfte livskvaliteten for mange eldre.

Potten som går til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet, økes med 150 millioner kroner. 25 millioner mer settes av til teknologi mot ensomhet, og 100 millioner bevilges til besøksverter.

125 millioner settes av til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

– Pengene skal være søkbare for frivillige organisasjoner som legger til rette for gode tiltak for eldre. Pengene skal både løfte tilbudet på sykehjemmene og bidra til en bedre livskvalitet for eldre som bor hjemme, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til NTB.