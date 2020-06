Nordmenn dro kortet sjeldnere, men brukte mer penger i mai

Det betyr at prisen på gjennomsnittskjøpet var vesentlig høyere i år enn i fjor, skriver Nets i en pressemelding.

– Økt handel på nettet og færre daglige innkjøp er antakelig hovedforklaringene. Det kan også være utslag av at nordmenn har begynt å forberede ferien sin i Norge, fordi reiserestriksjonene fortsatt er sterke, sier Per Harald Strøm, sjef for data og analyse i Nets.

Etter at koronarestriksjonene ble innført 12. mars falt den samlede kortomsetningen i Norge. I mars falt omsetningen med 14 prosent, mens april var noe bedre med 8,5 prosent lavere omsetning enn i april 2019.

Nå er altså trenden snudd.

– Flere bransjer har opplevd lettelser i restriksjonene denne måneden. Forbruket innenlands går også naturlig opp når nordmenn ikke har mulighet for å reise ut og bruke penger, sier Strøm.