Frp reagerer på forslag om skatteskjerpelser for folk med dyre boliger

Regjeringen foreslår å redusere verdsettelsesrabatten fra 75 til 50 prosent for primærboliger, for den delen av boligens antatte omsetningsverdi som er på over 15 millioner. I praksis betyr det at folk med dyre boliger må betale mer i formuesskatt, skriver NRK.

Høyre sier det er en justering for å få flere til å investere i arbeidsplasser i stedet for dyre boliger, men regjeringens partner Frp reagerer på forslaget.

– For oss er det veldig overraskende at en borgerlig regjering foreslår skatteskjerpelser på folks bolig. Vi anser dette som et første steg på veien mot en nasjonal eiendomsskatt, sier Sivert Bjørnstad (Frp), som sitter i finanskomiteen på Stortinget.

Finanspolitisk talsperson for Høyre, Mudassar Kapur, sier det er et coronatiltak, ikke et steg på veien mot å innføre en nasjonal eiendomsskatt.

– Tiden er inne nå, mer enn noen gang, for å se på om det er nye måter å tenke på – også når det gjelder nye måter å få folk til å investere i arbeidsplasser på enn de aller, aller dyreste boligene.

Det er uklart hvor mye staten vil få inn gjennom skatteendringen.