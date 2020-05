Dagpenger kan drøye til sent i sommer

I den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag kunne Isaksen fortelle at Nav har seksdoblet sin behandlingskapasitet på grunn av coronakrisen. Men samtidig kom det i løpet av én uke i mars mer enn hundre ganger flere søknader om dagpenger enn i en normaluke.

Konsekvensen er at Nav først i slutten av juli regner med å være à jour med dagpengene.

– Systemet er testet til det ytterste, understreket Isaksen.

– Vi har satt alt annet til side for å håndtere utviklingen av nye ordninger og dagpengene. Det er en veldig alvorlig situasjon også for veldig mange mennesker som nettopp sitter og venter på pengene sine, sa han.

Ny ordning lar vente på seg

Det skal også innføres en ny ordning for lønnskompensasjon for personer som er permittert under coronakrisen. Denne skal gjelde uavhengig av om man har krav på dagpenger eller ikke.

Lønnskompensasjonen ble vedtatt i Stortinget allerede for ti uker siden. Men ifølge Isaksen er det ikke ventet at Nav vil få systemet på plass før første halvdel av juni.

– Da er det sånn at når den ordningen er på plass og arbeidsgiver melder inn de relevante tallene, vil utbetalingene ta kort tid, noen dager, sa arbeids- og sosialministeren.

Han viste til at det også er innført nødløsninger.

– For dagpenger er det satt opp en forskutteringsordning hvor det allerede er betalt ut rundt 3 milliarder kroner.

Mange rammet i Raufoss

Isaksen kom med opplysningene som svar på et spørsmål fra Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han forteller at han denne uka snakket med ordføreren i Vestre Toten, der opp mot 1.200 som har jobbet i industrien i Raufoss, nå er uten arbeid. Flere av disse har ingen sparepenger å ta av, og har måttet gå til Frelsesarmeen for å få hjelp.

– Dette er Norge i 2020, sier en opprørt Støre til NTB.

Han er overbevist om at det hadde vært mulig å få de nye systemene raskere på plass.

– Den resolutte opptredenen som vi har sett overfor bedriftene, som trengte låneordninger og garantiordninger, den har vi i mindre grad sett overfor arbeidsfolk.

Etterlyser nødløsning

SVs partileder Audun Lysbakken etterlyser en nødløsning for de permitterte.

– Regjeringen var svært kreativ og fikk på plass en avtale med Finans Norge og bankene, som sørget for penger til bedriftene i løpet av dager og uker. Men for lavtlønte arbeidsfolk viser de ikke den samme kreativiteten, sier han.

– Hvis det ikke kan gjøres innenfor offentlige ordninger, kan regjeringen kontakte bankene på samme måte som de gjorde for bedriftene, fastholder han.

Krise uten parallell

I spørretimen viste Isaksen for sin del til at Norge på få måneder er kommet opp i 450.000 permitterte og helt ledige.

– Vi er inne i en veldig, veldig alvorlig krise, sa Isaksen.

– Dette er ikke finanskrisen, det er ikke oljeprisfallet, det er ikke sysselsettingskrisen på begynnelsen av 1990-tallet. Denne økningen på så kort tid har ingen parallell.

