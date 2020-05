Flere nordmenn har spilleproblemer

Nordmenn har tilsynelatende større problemer med pengespill enn innbyggerne i de andre nordiske landene, men i en større internasjonal sammenheng er omfanget her i landet mer beskjedent, viser en fersk forskningsrapport som Lotteritilsynet har bestilt.

Antall problemspillere har økt fra 34.000 til 55.000 siden 2015, mens spillere har risiko for å utvikle spillproblemer – såkalte moderate risikospillere – har økt fra 88.000 til 122.000 i samme perioden. Det utgjør henholdsvis 1,4 prosent av befolkningen, mot 0,9 prosent i 2015, og 3,1 prosent, mot 2,3 prosent for fem år siden.

Befolkningsundersøkelsen om penge- og dataspillproblemer er gjennomført av forskere ved Universitetet i Bergen i fjor høst. Konklusjonene bygger på svarene fra drøyt 9.000 deltakere mellom 16 og 74 år.

64 prosent har spilt

– I alt 63,6 prosent hadde deltatt i pengespill i løpet av de siste tolv månedene, noe som representerte en signifikant økning fra den forrige befolkningsundersøkelsen gjennomført i 2015, heter det i rapporten, som ble presentert på et webinar tirsdag formiddag.

Det har trolig flere årsaker, ifølge tilsynet, som blant annet trekker fram at flere deltar i pengespill nå, økt reklameeksponering og påvirkning fra reklame, at spill er lettere tilgjengelig over internett enn før og at flere spiller på mobil nå. Det kan dessuten henge sammen at pengespillbransjen har en større samlet omsetning i dag, ifølge Lotteritilsynet.

58,3 prosent av spillerne hadde spilt pengespill på internett, noe som har økt betydelig siden 2015. De fleste som spilte på nett brukte mobiltelefon.

Dobbelt så mange kvinner

Menn har høyere risiko enn kvinner for å utvikle spilleproblemer, men begge grupper ha hatt den samme økningen i problemomfang. Dobbelt så mange kvinner har spilleproblemer i dag som for fem år siden.

Funnene viste at befolkningen hadde negative holdninger til pengespill, men de mindre negative til Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enn til utenlandske spillselskap. Det er første gang nordmenns holdning til pengespill er kartlagt.

Menn, eldre, enslige og de uten barn i husstanden hadde mer positive holdninger enn sammenlignbare grupper. Det samme gjelder blant annet folk med lav utdannelse og lav inntekt, samt de som hadde deltatt i dataspill og pengespill og som ikke var problemspillere.

De som deltar i pengespill hadde høyere forbruk av alkohol og flere av dem røykte eller brukte snus sammenlignet med dem som ikke deltok i pengespill.