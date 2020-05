Venter inkassoras som følge av coronakrisen

– Vi forventer en økning i inkassosaker som vil bli høyere enn under finanskrisen, da det på det meste var en dobling av inkassobeløpene. Dette er fordi gjeldsnivået i Norge er betydelig høyere nå, og aller viktigst: Mange flere er permitterte og arbeidsledige, sier gjeldsøkonom Morten Trasti i Lindorff i en pressemelding.

Inkassoselskapet tror det vil bli størst press i bransjene som er blitt hardest rammet av coronaviruset, derunder reiseliv, overnatting- og serveringsbransjen, samt enkelte deler av varehandelen.

De hardest rammede enkeltgruppene vil være de lavtlønnede.

– Lavtlønnede er i utgangspunktet mer utsatt for mislighold. De tjener nok til å få tilgang til kreditt, men på den andre siden såpass lite at et uforutsett fall i inntektene kan velte økonomien deres, sier Trasti.

Basert på historiske tall venter Lindorff at det vil være flest inkassosaker utover høsten og vinteren. Dette er blant annet fordi det gjerne tar om lag 45 dager før en ubetalt regning går over til inkasso. Mange har noe sparepenger og kreditt å benytte seg av, og det forsinker effekten.

Ifølge selskapet var det en økning i inkassobeløpene allerede før coronapandemien brøt ut. I første kvartal var hver inkassokunde i snitt skyldig 20.000 kroner, opp fra rundt 10.000 kroner i 2014.