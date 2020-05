Ny rapport: Norsk dagligvarebransje taper 9 milliarder kroner på grensehandelen

Det viser en rapport fra Nielsen Norge.

900.000 nordmenn handler i Sverige én gang per måned eller mer, og spesielt i det tidligere Østfold fylke, men også i Oslo og gamle Akershus fylke, viser tallene at innbyggerne handler mindre i norske dagligvarebutikker enn ellers i landet.

I tidligere Østfold fylke, som nå er en del av Viken, ligger på dagligvarehandelen på 30.000 kroner per innbygger i gjennomsnitt, mot rundt 37.600 kroner på landsbasis.

Dersom dagligvaresalget i de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Oslo hadde ligget på landsgjennomsnittet, ville dagligvareomsetningen vært nesten 9,1 milliarder høyere i 2019.

Undersøkelsen viser at det er brus (44 prosent) og godteri og sjokolade (42 prosent) som er det nordmenn handler mest i svenske dagligvarebutikker. Deretter følger varer som kjøttpålegg, snacks, ferskt kjøtt og dypfryst kjøtt.

Rapporten tyder på at mange nordmenn nær grensen bruker Sverige til sine hovedinnkjøp av dagligvarer. Sammen med de eksplosive vekstratene for tidligere Østfold fylke etter utbrudd av covid-19 med stengte grenser, viser dette behovet for handling dersom det er et mål å begrense lekkasjene, sier Gunnar Portvik, kommunikasjonsansvarlig i Nielsen Norge, i en pressemelding.

Undersøkelsen viser også at 18 prosent av de spurte sier at de ikke grensehandler av prinsipp for å støtte norske dagligvarebutikker.